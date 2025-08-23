Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Thụy Miên
Thụy Miên
23/08/2025 08:25 GMT+7

Người đứng đầu Cơ quan tình báo Quốc phòng đã bị sa thải vì Tổng thống Donald Trump không hài lòng về báo cáo của cơ quan này đánh giá đợt tấn công do Mỹ tiến hành đối với các cơ sở hạt nhân Iran.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran - Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Trung tướng Jeffrey Kruse tại buổi điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hồi tháng 3

ảnh: reuters

Báo The Guardian hôm 23.8 dẫn 2 nguồn thạo tin và 1 quan chức Nhà Trắng tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sa thải Tướng ba sao Jeffrey Kruse khỏi vai trò Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng.

Việc tướng Kruse bị mất chức xảy ra vài tháng sau vụ rò rỉ một báo cáo sơ bộ của cơ quan này về việc Mỹ không kích Iran, cụ thể là các mục tiêu hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Theo báo cáo được nhiều báo đài Mỹ đăng tải, các đợt không kích của Mỹ chỉ làm chương trình hạt nhân của Iran chậm lại khoảng vài tháng, trong khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại khẳng định chương trình đã bị “xóa sổ hoàn toàn”.

Trong cuộc họp báo theo sau chiến dịch Iran, Bộ trưởng Hegseth chỉ trích giới truyền thông vì đã tập trung đưa tin về báo cáo trên. Tuy nhiên, lãnh đạo Lầu Năm Góc lại không đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy các cơ sở sản xuất hạt nhân của Iran thực sự bị phá hủy như tuyên bố của Tổng thống Trump.

Việc tướng Kruse bị cách chức đã được tờ The Washington Post trước đó đưa tin.

Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu, tránh Israel truy sát?

Sự ra đi của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh dấu vụ sa thải mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong cộng đồng tình báo và cấp lãnh đạo của quân đội Mỹ.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, cơ quan điều phối hoạt động của 18 tổ chức tình báo của Mỹ bao gồm Cơ quan Tình báo Quốc phòng, vừa ra thông báo sẽ tiến hành tinh giản nhân sự và cắt giảm ngân sách.

Cũng trong tuần này, Lầu Năm Góc thông báo Tư lệnh Không quân là Đại tướng David Allvin có kế hoạch về hưu sớm hơn dự kiến 2 năm.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump lần lượt sa thải một loạt các quan chức của Lầu Năm Góc, chẳng hạn Đại tướng CQ Brown Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân; các tư lệnh hải quân, phó tư lệnh không quân cùng các cố vấn pháp lý hàng đầu của 3 lực lượng.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Hegseth cũng miễn nhiệm Tướng Tim Haugh khỏi vị trí đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia.

Xem thêm bình luận