Thế giới

Tổng thống Trump có 'tuổi tim mạch' trẻ hơn 14 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/10/2025 15:15 GMT+7

Trong một bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố ngày 10.10, bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Trump có 'sức khỏe đặc biệt' với tuổi tim mạch trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi thực tế.

Theo bác sĩ Sean Barbabella, cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy ông Trump có "thể trạng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất rất tốt".

Trong bản ghi nhớ gửi cho Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Barbabella cho hay Tổng thống Trump đã tiêm chủng đầy đủ, bao gồm vắc xin cúm hằng năm và mũi tăng cường Covid-19 mới, nhằm chuẩn bị cho chuyến công du Trung Đông sắp tới.

"Tuổi tim của ông Trump - một phép đo được xác nhận về sức sống tim mạch thông qua điện tâm đồ - được phát hiện trẻ hơn khoảng 14 tuổi so với tuổi thực tế của ông", Reuters dẫn bản ghi nhớ nêu rõ.

Tổng thống Trump có ‘tuổi tim mạch’ trẻ hơn 14 năm

Sức khỏe của ông Trump trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tái tranh cử năm 2024 giữa các lo ngại về thể lực. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump thường thường chỉ trích gay gắt ông Biden về vấn đề sức khỏe và tự nhận mình trẻ trung và khỏe mạnh hơn.

Buổi khám sức khỏe diễn ra tại Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ở bang Maryland (Mỹ). Đây là bệnh viện lâu đời thường phục vụ các tổng thống Mỹ. Thông lệ định kỳ cứ 6 tháng một lần, Tổng thống Mỹ thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Tổng thống Trump có 'tuổi tim' trẻ hơn 14 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.10.2025

ẢNH: REUTERS

Lần kiểm tra gần nhất của ông Trump diễn ra vào tháng 4. Khi đó, Nhà Trắng cho biết ông cao 190 cm, nặng 102 kg, có cholesterol cao nhưng được kiểm soát tốt. Bác sĩ cũng khen ngợi sức khỏe tổng thể và khả năng chơi golf của ông.

Vào tháng 7, Nhà Trắng tiết lộ ông Trump bị sưng cẳng chân và bầm tím ở bàn tay phải. Theo bác sĩ Barbabella, nguyên nhân là do suy tĩnh mạch mãn tính – tình trạng phổ biến và lành tính ở người lớn tuổi. Bác sĩ còn cho hay vết bầm tím trên tay ông Trump là do bắt tay thường xuyên và việc dùng aspirin trong chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn.

Phía Nhà Trắng đã trấn an công chúng rằng tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của tổng thống.

Hồi tháng 1, ông Trump (79 tuổi) trở thành tân tổng thống cao tuổi nhất vào thời điểm tuyên thệ nhậm chức, đồng thời là người lớn tuổi thứ 2 từng giữ chức vụ này trong lịch sử nước Mỹ. Tuy vậy, lãnh đạo Nhà Trắng vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc và nổi tiếng với thói quen ưa chuộng thịt đỏ.

Tin liên quan

Ông Trump đi đánh golf cuối tuần, xóa tan tin đồn về sức khỏe

Ông Trump đi đánh golf cuối tuần, xóa tan tin đồn về sức khỏe

Tổng thống Mỹ Donald Trump đi chơi golf trong ngày 30.8, giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin ông tránh gặp công chúng do vấn đề sức khỏe.

Bác sĩ công bố kết quả kiểm tra sức khỏe Tổng thống Trump

Nhà Trắng điều tra 'âm mưu' che giấu tình trạng sức khỏe ông Biden

Khám phá thêm chủ đề

Trump Mỹ sức khỏe Sean Barbabella biden
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

