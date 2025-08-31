Ông Trump đi đánh golf cuối tuần, xóa tan tin đồn về sức khỏe

Chủ nhân Nhà Trắng xuất hiện tại Câu lạc bộ Golf Trump ở bang Virginia (Mỹ), The Hill đưa tin ngày 30.8. Trước đó, lịch trình của ông Trump trong nhiều ngày liên tiếp không có các sự kiện công khai, làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe ông gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại sân golf ở bang Virginia ngày 30.8 ẢNH: REUTERS

CNN cho hay ông Trump đã có 26 sự kiện trước công chúng trong tháng 8, gần nhất là cuộc họp nội các hôm 26.8. Do vậy, việc vị tổng thống không có lịch trình trong 3 ngày 27 - 29.8 bị nhiều người xem là điều bất thường.

Vào ngày 30.8, ông Trump đã xuất hiện tại sân golf trong chiếc áo polo trắng, quần đen và đội mũ đỏ đặc trưng có dòng chữ “Make America Great Again” (làm nước Mỹ vĩ đại trở lại). Những người cháu Kai Trump và Spencer Trump cũng xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump.

Vết bầm lạ trên mu bàn tay Tổng thống Trump là gì?

Nhiều thông tin và giả thuyết về sức khỏe ông Trump được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Gần đây, công chúng còn thấy dấu vết lạ trên mu bàn tay ông Trump. Phía Nhà Trắng đã lý giải điều này là do bắt tay thường xuyên và do việc sử dụng aspirin, vốn là một phần trong phác đồ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30.8, ông Trump đã chia sẻ lại bài đăng của trang tin The Gateway Pundit, với nội dung Tổng thống Trump "đã hủy kỳ nghỉ truyền thống vào tháng 8 để làm việc vì hòa bình thế giới và giải quyết những vấn đề của quốc gia". Ông Trump cũng sẽ ở lại Nhà Trắng vào kỳ nghỉ cuối tuần dịp ngày lễ Lao động tại Mỹ (thứ hai đầu tiên của tháng 9, năm nay là ngày 1.9).

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng ngày 30.8 ẢNH: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và các cố vấn thân cận đã bác bỏ các đồn đoán về sức khỏe của tổng thống. “Ông ấy là người cuối cùng có những cuộc gọi vào ban đêm, cũng là người đầu tiên thức dậy và gọi điện vào buổi sáng”, ông Vance nói hôm 27.8.

Ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất nhậm chức, ở tuổi 79. Người tiền nhiệm Joe Biden (83 tuổi) khi đương chức cũng đối mặt nhiều hoài nghi về tình trạng sức khỏe.