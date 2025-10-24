Toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá hủy

Hính ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã biến mất ảnh: Planet Labs PBC via AP

Những hình ảnh từ hãng tin AP cho thấy công tác tháo dỡ Cánh Đông gần như chạm đến khu dinh thự chính của Nhà Trắng, để lại đống gạch vụn và sắt thép.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23.10 (giờ Mỹ) kêu gọi các nhà báo "hãy tin tưởng vào quy trình" trong lúc dự án xây dựng đại sảnh khiêu vũ tiếp tục được triển khai. Bà Leavitt khẳng định chính quyền ông Trump hoàn toàn minh bạch về kế hoạch này.

"Khi kế hoạch được công bố, và khi các bản kết xuất đồ họa, ngay khi hoàn thành, Tổng thống đã chỉ đạo tôi đến đây và chia sẻ cho tất cả mọi người. Tôi đã nói rõ về dự án đại sảnh khiêu vũ", Đài CNN dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng.

Bà Leavitt dường như thừa nhận có sự điều chỉnh trong kế hoạch phá dỡ Cánh Đông khi giải thích: "Chúng tôi đã công bố các bản kết xuất đồ họa, và nếu nhìn kỹ, rõ ràng Cánh Đông sẽ được hiện đại hóa".

"Kế hoạch đã thay đổi", bà Leavitt nói, giải thích rằng sau khi Tổng thống Trump nghe tư vấn từ các kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng, họ cho rằng để Cánh Đông trở nên hiện đại và đẹp đẽ, bền vững và chắc chắn trong nhiều năm tới, giai đoạn đầu tiên (dỡ bỏ hoàn toàn) là cần thiết.

Tổng thống Trump hôm 23.10 nói đã huy động được 350 triệu USD cho dự án, thêm rằng chi phí dự kiến khoảng 300 triệu USD. Trong khi nhà lãnh đạo Mỹ nói chưa thể công bố khoản đóng góp cá nhân cho đến khi dự án hoàn thành, ông cam kết sẽ tài trợ cho bất cứ khoản nào cần thiết.