Thế giới

Nợ công Mỹ phá kỷ lục, đảng Cộng hòa muốn đổi chiến thuật?

Thụy Miên
Thụy Miên
24/10/2025 04:50 GMT+7

Đài CBS News hôm qua dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ công nước này lần đầu vượt ngưỡng 38.000 tỉ USD trong bối cảnh chính phủ vẫn chưa mở cửa lại.

Việc chính phủ đóng cửa có thể khiến nợ công tiếp tục tăng vì gây trì hoãn hoạt động kinh tế và gián đoạn các quyết định tài khóa, trong khi việc ngừng và khởi động lại các chương trình liên bang cũng tốn chi phí thực hiện.

"Việc nợ công của Mỹ chạm mốc 38.000 tỉ USD vào thời điểm chính phủ đóng cửa là dấu hiệu đáng lo ngại mới nhất cho thấy các nhà lập pháp đang không thực hiện đúng trách nhiệm tài chính của họ", CBS News dẫn lời ông Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành Quỹ Peter G. Peterson (New York). Ông Peterson cho hay nợ công vừa vượt ngưỡng 37.000 tỉ USD cách đây 2 tháng, và tốc độ nợ công của Mỹ đang tăng nhanh đến gấp đôi so với mức tăng từ năm 2000.

Nợ công Mỹ phá kỷ lục, đảng Cộng hòa muốn đổi chiến thuật? - Ảnh 1.

Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ 23 và chưa có dấu hiệu sớm mở cửa lại

Ảnh: Reuters

AFP hôm qua cũng đưa tin về việc các công chức của chính quyền liên bang Mỹ phải xếp hàng nhận viện trợ thực phẩm ở bang Maryland, ngay cạnh thủ đô Washington D.C. Theo ước tính của giới truyền thông, đến nay có hơn 600.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chính phủ đóng cửa.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 22.10 thừa nhận thông điệp của đảng Cộng hòa đang trở nên lạc hậu, và có lẽ cần phải điều chỉnh lại chiến lược. Sau đó trong ngày, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ) cho hay ông hy vọng bế tắc hiện tại có thể được giải quyết vào cuối tháng này, nhưng theo giới quan sát, điều này là không dễ dàng vì phía Dân chủ cũng vẫn chưa tỏ dấu hiệu sẽ nhượng bộ về các yêu cầu của mình. 

nợ công Mỹ Mỹ đảng Cộng hòa
