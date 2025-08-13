Thâm hụt ngân sách tăng, nợ công Mỹ vượt mốc 37.000 tỉ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12.8 công bố báo cáo cho thấy nợ công của Mỹ đã vượt mốc 37.000 tỉ USD, sớm hơn dự báo. Theo AP, Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) vào tháng 1.2020 dự báo nợ công của Mỹ sẽ qua mốc trên sau năm tài chính 2030.

Lý do cho việc nợ công tăng nhanh hơn dự báo là vì đại dịch Covid-19, khi nền kinh tế bị ảnh hưởng và chính quyền liên bang phải vay tiền để ổn định, hỗ trợ phục hồi.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ tại Washington D.C ẢNH: REUTERS

Giờ đây, có thêm những khoản chi tiêu được thông qua sau khi Tổng thống Donald Trump ký thành luật kế hoạch giảm thuế và chi tiêu trong năm nay. Theo ước tính của CBO, luật này sẽ bổ sung 4.100 tỉ USD vào tổng nợ công trong 10 năm tới.

Giới chuyên gia cho rằng nợ công cao sẽ tăng sức ép lên lãi suất và tăng chi phí cho mọi người, giảm đầu tư khu vực tư nhân. Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ (GAO) liệt kê một số tác động của việc nợ công tăng đối với người dân Mỹ gồm gia tăng chi phí vay khi mua nhà, mua xe, giảm lương từ các doanh nghiệp ít vốn để đầu tư, và giá cả hàng hóa và dịch vụ đắt đỏ hơn.

Nợ công của Mỹ chạm mốc 34.000 tỉ USD vào tháng 1.2024 và lên 35.000 tỉ USD vào tháng 7.2024. Đến tháng 11.2024, con số là 36.000 tỉ USD.

Cũng theo báo cáo ngày 12.8 của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách trong tháng 7 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái dù Mỹ đang gia tăng nguồn thu từ thuế quan do Tổng thống Trump ban hành.

Cụ thể, Mỹ thu được 21 tỉ USD tiền thuế quan trong tháng 7, tăng 273% so với cùng kỳ năm ngoái. Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tài chính cho rằng tổng chi gia tăng một phần là do kết hợp của nhiều khoản chi như trả lãi nợ công tăng, tăng chi tiêu cho chương trình an sinh xã hội...