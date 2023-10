Mỹ thâm hụt ngân sách gần 1.700 tỉ USD, tăng 23%

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20.10 công bố số liệu tổng kết tài khóa 2023 (kết thúc vào cuối tháng 9) cho thấy mức thâm hụt ngân sách là 1.695 tỉ USD, tăng 320 tỉ USD (23%) so với tài khóa trước đó, Reuters đưa tin.



Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ REUTERS

Nếu Tòa án Tối cao không phản đối chương trình xóa nợ của Tổng thống Joe Biden cho sinh viên thì mức thâm hụt ngân sách có thể còn tăng thêm 321 tỉ USD.

Theo Reuters, doanh thu giảm trong khi chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và tiền lãi nợ liên bang tăng lên mức cao kỷ lục đã góp phần vào tình trạng thâm hụt.

Trong khi đó, các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng mức thâm hụt này là do nguồn thu liên bang giảm sâu, sau đợt tăng mạnh nhờ cú bật dậy nhanh sau đại dịch Covid-19. Nguồn thu liên bang trong tài khóa 2023 là 4.439 tỉ USD, giảm 9,3% so với tài khóa 2022, chủ yếu do nguồn thu thuế thu nhập cá nhân giảm đến 456 tỉ USD.

Lợi nhuận từ nguồn dự trữ liên bang cũng giảm 106 tỉ USD khi mà tiền lãi phải trả cho các ngân hàng tăng cao.

Phần chi tiêu trong tài khóa 2023 giảm 137 tỉ USD (2%) so với tài khóa trước đó, xuống còn 6.134 tỉ USD. Mức chi này đáng lẽ sẽ ít hơn nếu không có những khoản tăng mạnh trong chi tiêu cho người nghỉ hưu và phúc lợi y tế, trả lãi. Nợ liên bang là hơn 33.000 tỉ USD và Mỹ đã phải trả khoản lãi kỷ lục 879 tỉ USD trong tài khóa 2023, tăng 23%.

Năm 2020 - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ đạt đỉnh 3.130 tỉ USD. Trong hai năm sau đó, đà thâm hụt giảm dần nhưng năm 2023 tăng trở lại.

Mức thâm hụt trong tài khóa 2023 chiếm 6,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Văn phòng Ngân sách quốc hội cảnh báo rằng dựa trên các luật thuế và chi tiêu hiện nay, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ tiệm cận mức thời Covid-19 trước cuối thập niên 2020, có thể chạm mức 2.130 tỉ USD vào năm 2030 khi tiền lãi, chi phí y tế và hưu trí tăng cao.