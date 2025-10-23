Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính phủ đóng cửa, nhu cầu thực phẩm từ thiện tăng cao

Khánh An
Khánh An
23/10/2025 05:49 GMT+7

Các ngân hàng thực phẩm và nhóm cộng đồng chứng kiến nhu cầu hỗ trợ tăng vọt, trong khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần dự kiến còn kéo dài.

Tổ chức phi lợi nhuận Capital Area Food Bank (Ngân hàng Thực phẩm khu vực thủ đô - Mỹ) phục vụ hơn 370 hộ khi tổ chức sự kiện phát thực phẩm miễn phí tại khu vực Landover (bang Maryland) ngày 21.10, cao hơn gấp đôi con số dự kiến. Thực phẩm, được phát với sự phối hợp của Tổ chức No Limits Outreach Ministries, buộc các nhân viên liên bang phải xuất trình thẻ làm việc để nhận. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đang gây áp lực lên các tổ chức cộng đồng chuyên quyên góp và phát miễn phí thực phẩm.

Tiết kiệm từng đồng

Tại buổi phát thực phẩm trên, cô Summer Kerksick xếp hàng 2 giờ để nhận một thùng thực phẩm đóng hộp và đồ khô. Cô Kerksick là một chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Trung tâm xuất khẩu nông thôn thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nằm trong số khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang đã bị tạm nghỉ việc hoặc vẫn đang phải làm việc mà không được trả lương, do chính phủ đóng cửa một phần. "Tiền thuê nhà đến hạn vào tuần sau nên được phát cái gì là tôi mừng cái đó. Tôi chưa nhận được tiền lương tháng này, nên số thực phẩm miễn phí này thật sự rất quan trọng, rất hữu ích. Giờ tôi phải tiết kiệm từng đồng", cô chia sẻ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa làm gia tăng nhu cầu thực phẩm từ thiện - Ảnh 1.

Trứng từ thiện được phát cho các nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Oakland (California) hôm 16.10

ẢNH: AP

Theo Đài NBC News, tác động của việc chính phủ đóng cửa đang gia tăng từng ngày lên người dân Mỹ, tăng áp lực lên các chương trình dịch vụ xã hội vì nhu cầu tăng vọt, trong đó có những người bình thường không nhờ hỗ trợ. Các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ ghi nhận lượng nhân viên liên bang bị tạm cho nghỉ việc hoặc phải làm không lương tìm đến xin hỗ trợ tăng lên. Giờ đây, họ còn chuẩn bị đối phó làn sóng người Mỹ khác sắp tìm đến, những người phụ thuộc vào các chương trình trợ giúp lương thực liên bang, vốn sẽ cạn kinh phí vào cuối tháng, như Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung và WIC - chương trình thực phẩm dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bất đồng tiếp diễn

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.10 bác bỏ đề nghị gặp mặt từ những nghị sĩ Dân chủ hàng đầu nhằm tìm hướng giải quyết. "Tôi muốn gặp cả 2 người họ, nhưng tôi đã nói rõ một điều kiện nhỏ, tôi chỉ gặp nếu họ cho phép chính phủ mở cửa lại", ông phát biểu về đề nghị từ Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Hầu hết các thượng nghị sĩ Dân chủ từ chối ủng hộ dự luật chi tiêu tạm thời do phe Cộng hòa dẫn đầu, trừ khi ông Trump và đủ số nhà lập pháp Cộng hòa đồng ý gia hạn khoản hỗ trợ thuế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Affordable Care Act) vốn sẽ hết hạn vào ngày 31.12. Nếu đạo luật này không được gia hạn, hàng triệu người Mỹ sẽ phải đối diện mức tăng đáng kể trong phí bảo hiểm y tế, mà phe Dân chủ gọi là "một cuộc khủng hoảng y tế".

Phe Cộng hòa, hiện kiểm soát Quốc hội, đã bắt đầu bàn về những bước đi tiếp theo trong tình thế bế tắc với phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, cho biết đảng Cộng hòa có thể sẽ phải gia hạn dự luật chi tiêu tạm thời để mở cửa lại chính phủ và duy trì hoạt động sau thời hạn kết thúc vào ngày 21.11. Phát biểu của bà được đưa ra sau khi Lãnh đạo đa số tại Thượng viện John Thune hôm 20.10 thừa nhận rằng cần thêm thời gian để hoàn tất 12 dự luật chi tiêu hằng năm dùng để cấp kinh phí cho các chương trình chi tiêu do Quốc hội phê duyệt.

Hôm 10.10, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo khởi động việc sa thải hàng loạt nhân sự liên bang, trong lúc chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa do quốc hội chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa trước giờ chót

Washington những ngày chính phủ đóng cửa

chính phủ đóng cửa thực phẩm từ thiện Chính phủ mỹ Đảng dân chủ Bộ thương mại mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump
