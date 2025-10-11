Mỹ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong lúc chính phủ đóng cửa

Trụ sở Bộ Lao động Mỹ ở Washington D.C ảnh: reuters

"Các đợt RIF đã bắt đầu", Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought thông báo về quyết định sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trên mạng xã hội X, trong đó RIF viết tắt từ cắt giảm biên chế.

Trong khi ông Vought không cung cấp thông tin chi tiết về thông báo trên, một người phát ngôn của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng xác nhận với Đài NBC News rằng các đợt sa thải đã được tiến hành và sẽ "ở quy mô lớn".

Những cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm Bộ Nội vụ, An ninh Nội địa, Tài chính, Giáo dục, Năng lượng, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), theo một quan chức chính phủ.

Những người phát ngôn của một số bộ được đề cập ở trên xác nhận đã gửi thông báo sa thải trong ngày 10.10 (giờ địa phương), nhưng từ chối tiết lộ cụ thể số lượng nhân viên bị ảnh hưởng.

Đảng Dân chủ đã lập tức phản ứng, cho rằng việc chính phủ đóng cửa không có nghĩa Tổng thống Trump phải sa thải nhân viên liên bang, hoặc trao cho ông quyền lực mới để làm điều đó. Phía đảng Dân chủ gọi hành động trên là cuộc trả đũa của Nhà Trắng.

Tòa án chặn ông Trump đưa Vệ binh Quốc gia vào bang Illinois

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa cho hay việc sa thải tại bộ này tập trung Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng An ninh. Còn người phát ngôn Andrew Nixon của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết việc cắt giảm nhân sự ở bộ tập trung vào nỗ lực xử lý "bộ máy quan liêu bị phình to" dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Các tổ chức công đoàn lớn đã lên tiếng chất vấn về tính hợp pháp của động thái trên từ Nhà Trắng và đe dọa sẽ xúc tiến việc khởi kiện. Công đoàn AFL-CIO viết trên X: "Các công đoàn Mỹ sẽ gặp các ông trên tòa".