Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa trước giờ chót

Trước đó, dự luật do đảng Cộng hòa soạn thảo đã được Hạ viện thông qua. Các hạ nghị sĩ sau đó rời khỏi thủ đô khiến Thượng viện Mỹ bắt buộc phải thông qua hoặc ngược lại sẽ khiến chính phủ đóng cửa vào 0 giờ ngày 15.3 (11 giờ ngày 15.3 giờ Việt Nam).

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (giữa) đã cùng một số thành viên khác bỏ phiếu giúp đưa dự luật ngân sách chính phủ vượt qua sự cản trở ngày 14.3 ẢNH: AP

Nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối dự luật này bởi nó không bao gồm bất kỳ nội dung nào do đảng yêu cầu. Theo tờ The Hill, dự luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 6 tỉ USD, tăng ngân sách cho lực lượng chấp pháp tại biên giới và cắt giảm chi tiêu không liên quan quốc phòng 13 tỉ USD. Tuy nhiên, những mức này chỉ là một phần nhỏ so với tổng mức chi tiêu 1.700 tỉ USD mà dự luật phân bổ, theo AP.

Đáng lo hơn cho đảng Dân chủ là dự luật không gồm các chỉ thị cụ thể về việc chi tiền như thế nào, có thể cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển ngân sách sang các chương trình mà họ ưu tiên.

Một số thượng nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi phản đối dự luật và thông qua dự luật chi tiêu tạm thời khác trong vòng 30 ngày, thay vì đến tháng 9. Tuy nhiên, nỗ lực này không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ đảng Cộng hòa, những người đang chiếm thế đa số tại Thượng viện với 53 ghế.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 13.3 nói sẽ bỏ phiếu ủng hộ dự luật bởi việc chính phủ đóng cửa có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Ông giải thích rằng khi đó, chính quyền ông Trump có quyền xác định cơ quan, chương trình và nhân viên liên bang nào là cần thiết hay không cần thiết, dẫn đến việc họ sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách và cho nhân viên nghỉ việc theo ý.

Do đó, ông Schumer cùng 8 thượng nghị sĩ Dân chủ và một nghị sĩ độc lập thân với đảng này đã bỏ phiếu cùng đảng Cộng hòa để giúp dự luật tiến vào vòng bỏ phiếu sau cùng mà không bị cản trở bởi chiến thuật câu giờ (filibuster). Trước đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul nói sẽ phản đối dự luật. Một số thành viên đảng Dân chủ đã chỉ trích ông Schumer là "phản bội".

Trong vòng bỏ phiếu sau cùng đó, dự luật được Thượng viện thông qua với 54 phiếu thuận và 46 phiếu chống. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen và thượng nghị sĩ độc lập Angus King bỏ phiếu thuận trong khi thượng nghị sĩ Rand Paul bỏ phiếu chống.

Dự luật dự kiến sẽ được Tổng thống Trump ký ban hành. Với việc dự luật được thông qua, quốc hội Mỹ sẽ không phải tranh đấu để cấp ngân sách cho chính phủ thêm lần nào nữa cho đến tháng 9.