Thế giới

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Trễ chuyến bay hàng loạt vì nhân viên không lưu nghỉ làm

Khánh An
08/10/2025 10:07 GMT+7

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần khiến nhiều kiểm soát viên không lưu không đi làm, dẫn đến tình trạng trễ chuyến hàng loạt tại nhiều sân bay trên cả nước.

Hàng ngàn chuyến bay Mỹ bị hoãn do nhân viên không lưu nghỉ việc - Ảnh 1.

Máy bay cất cánh từ sân bay Hollywood Burbank (California, Mỹ) hôm 7.10 khi hoạt động được nối lại, sau một ngày tháp kiểm soát không lưu thiếu nhân viên

ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 8.10 đưa tin hàng loạt chuyến bay khắp nước Mỹ bị hoãn và tình hình có thể còn tồi tệ hơn do nhiều kiểm soát viên không lưu nghỉ việc vì chính phủ đóng cửa một phần.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết tình trạng chậm trễ do thiếu kiểm soát viên không lưu đã được ghi nhận tại các sân bay ở Boston (Massachusetts), Philadelphia (Pennsylvania), Nashville (bang Tennessee), Houston (Texas), Chicago (Illinois) và Las Vegas (Nevada).

Tình trạng này xảy ra sau việc đình trệ tại các sân bay ở Denver, Phoenix, Burbank (bang California) và Newark (bang New Jersey), mà FAA ghi nhận trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi các kiểm soát viên không lưu bắt đầu làm việc không lương do chính phủ đóng cửa.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, số lượng chuyến bay nội địa và quốc tế bị chậm trễ đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, với hơn 6.000 chuyến bị hoãn vào ngày 6.10, so với khoảng 3.000 chuyến vào ngày 4.10. Tính đến sáng ngày 7.10, trang này ghi nhận hơn 1.000 chuyến bay bị chậm trong nước, cũng như đến hoặc đi từ Mỹ.

Trong khi đó, Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu Quốc gia (NATCA) nhắc nhở các thành viên rằng tổ chức này không "tán thành, ủng hộ hay dung túng" việc nhân viên liên bang tham gia các hoạt động phối hợp có thể ảnh hưởng đến an toàn bay hoặc gây chậm trễ.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho rằng việc chính phủ đóng cửa từ ngày 1.10 có khả năng đang gây thêm áp lực cho các kiểm soát viên vốn đã làm việc quá tải.

"Giờ đây, khi họ điều phối không phận của chúng ta, họ phải nghĩ: Làm sao tôi trả được tiền thế chấp nhà? Làm sao tôi trả được tiền xe? Tôi có vài đứa con ở nhà, làm sao tôi lo được bữa ăn cho chúng?" ông Duffy nói.

Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát viên không lưu quốc gia Mỹ (NATCA) Nick Daniels, cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Thượng viện Mỹ một lần nữa không thông qua dự luật nhằm mở cửa lại chính phủ vào tối 6.10. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ đạt được thỏa thuận trong tương lai gần.

Tin liên quan

Chính phủ vẫn đóng cửa, Nhà Trắng căng thẳng với nhiều bang

Chính phủ vẫn đóng cửa, Nhà Trắng căng thẳng với nhiều bang

Cả 2 dự luật song song nhằm mở cửa lại chính phủ Mỹ thất bại lần thứ 5 tại Thượng viện, trong khi Nhà Trắng và một số bang tiếp tục căng thẳng.

