Lưỡng đảng giằng co, quân đội Mỹ được phép đến thêm một thành phố

Hôm qua (giờ VN), Thượng viện Mỹ tiếp tục chứng kiến thất bại lần thứ 11 trong việc thông qua dự luật cấp chi tiêu tạm thời để mở cửa lại chính phủ. Dự luật không chạm đến ngưỡng 60 phiếu cần thiết để đạt được tiến triển, và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ sớm thay đổi.

Tiếp tục khẩu chiến tại quốc hội

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Thủ lĩnh đa số tại Thượng viện John Thune nhắc lại quan điểm của mình là đảng Cộng hòa sẵn sàng thảo luận về cách giải quyết những quan ngại của đảng Dân chủ về chương trình chăm sóc y tế. Theo Đài CBS News, ông Thune thậm chí còn sẵn sàng đảm bảo sẽ bỏ phiếu cho vấn đề của đảng Dân chủ.

Thông báo về việc đóng cửa tham quan Đồi Capitol trong giai đoạn chính phủ đóng cửa Ảnh: Reuters

Thế nhưng, khả năng này sẽ không diễn ra cho đến khi đảng Dân chủ đồng ý bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ. "Chúng tôi sẽ không thương thuyết bất kỳ điều gì đến khi đảng Dân chủ ngừng "bắt cóc" ngân sách làm con tin", theo lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ. Ông Thune cũng cho hay trong tuần sẽ đưa ra dự luật mới nhằm trả lương cho công chức và quân nhân vẫn đang làm việc khi chính phủ đóng cửa.

Về phần mình, Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích thái độ của đảng Cộng hòa trong quá trình chính phủ đóng cửa. "Các thành viên đảng Cộng hòa dường như vui vẻ khi không phải làm việc, không phải đàm phán, và để mặc hơn 20 triệu người lao động và tầng lớp trung lưu phải đối mặt với chi phí bảo hiểm y tế tăng vọt", Đài CBS dẫn lời ông Schumer.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Điện Capitol, Thủ lĩnh thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận xét rằng các đồng nghiệp đảng Cộng hòa đang sống xa rời thực tế, và chẳng làm gì để cải thiện đời sống cho người dân Mỹ. Theo ông Jeffries, Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn cần phải nhập cuộc nếu muốn khởi động lại cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Trong khi đó, Hạ viện dự kiến vẫn không quay lại Washington D.C trong tuần này kể từ khi bỏ phiếu lần cuối vào ngày 19.9. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết sẽ triệu tập các nghị sĩ nếu Thượng viện thông qua việc trả lương cho công chức và quân nhân. Thế nhưng, ông cũng thừa nhận khả năng này là khó xảy ra.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói rằng Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia, đơn vị quản lý kho vũ khí hạt nhân Mỹ, bắt đầu cho phần lớn nhân viên nghỉ việc tạm thời từ đầu tuần.

Thắng lợi pháp lý mới cho ông Trump

Trong một diễn biến khác, tòa phúc thẩm ở San Francisco (bang California) hôm 20.10 ra phán quyết cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai Vệ binh quốc gia đến TP.Portland bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang Oregon Tina Kotek. Phán quyết mở đường cho việc triển khai lực lượng gồm 200 binh sĩ Vệ binh quốc gia đến bảo vệ các tòa nhà liên bang ở TP.Portland trước hoạt động biểu tình. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield kêu gọi tổ chức một phiên xét xử mới để cân nhắc lại phán quyết trên.

Cũng trong ngày 20.10, Đại học bang Arizona trở thành trường đại học thứ 7 bác bỏ đề xuất của chính quyền liên bang về kế hoạch "đổi ủng hộ lấy tài trợ". Câu trả lời đã được gửi đến Bộ Giáo dục sau khi Nhà Trắng đề nghị một nhóm trường đại học sẽ được ưu tiên nhận tài trợ nếu đồng ý ủng hộ gói chương trình nghị sự gây tranh cãi của chính quyền liên bang.

Trước đó, 6 trường đại học từ chối ký vào thỏa thuận lần lượt là Đại học Brown, Đại học Dartmouth, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Pennsylvania, Đại học Nam California và Đại học Virginia. Hiện chỉ còn có Đại học Vanderbilt và Đại học Texas là chưa trả lời.