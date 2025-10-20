Biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ

Biểu tình xuyên biên giới

Phong trào biểu tình mang tên No Kings (Không vua) được khởi xướng từ tháng 6, khi khoảng 5 triệu người trên cả nước xuống đường để phản đối chính quyền cũng như cuộc diễu binh do Tổng thống Trump chỉ đạo tổ chức tại Washington D.C. Trong ngày 18.10, phong trào trở thành đợt biểu tình lớn nhất từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

CNN dẫn thông báo của các nhà tổ chức cho biết có hơn 2.700 cuộc biểu tình với gần 7 triệu người tham gia trên khắp 50 tiểu bang trong ngày 18.10. Cùng ngày, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại các thủ đô lớn ở châu Âu như Berlin, Lisbon, London hay Paris. Reuters dẫn một số ước tính cho rằng sự kiện ngày 18.10 có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử hiện đại Mỹ.

Hàng triệu người biểu tình 'Không có vua' khắp nước Mỹ

Trong ngày 18.10, các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ như thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho đến thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders đã tham gia và phát biểu tại các cuộc biểu tình. Trong khi đó, đảng Cộng hòa chỉ trích kịch liệt và gọi đây là cuộc biểu tình "ghét nước Mỹ" của những người "cực tả". Một số thành viên của đảng Cộng hòa cáo buộc những người tổ chức biểu tình khơi mào bầu không khí bị cho là có thể làm gia tăng bạo lực chính trị, đặc biệt là sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk hồi tháng 9.

Đáp lại sự kiện ngày 18.10, Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội nhiều đoạn video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Trong đó, ông Trump đội vương miện lái chiếc tiêm kích có chữ "Vua Trump" thả chất thải xuống những người biểu tình. Trả lời phỏng vấn Fox News trước đó, ông Trump cho biết người biểu tình gọi ông là vua nhưng thực tế ông không phải vua.

Người biểu tình tại Washington D.C ngày 18.10 Ảnh: AFP

Tâm điểm tranh cãi

Cảnh sát Mỹ cho biết đợt biểu tình ngày 18.10 hầu như diễn ra ôn hòa và nhiều thành phố lớn thông báo không có sự cố hay vụ bắt giữ nào liên quan biểu tình. Thống đốc của các bang Cộng hòa đã chỉ đạo lực lượng Vệ binh quốc gia sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết.

Tại Chicago, trung tâm của chiến dịch trấn áp người nhập cư của Nhà Trắng, hàng chục ngàn người tuần hành với những biểu ngữ kêu gọi chính quyền liên bang để yên cho thành phố. Tại Portland, một điểm nóng mâu thuẫn khác giữa chính quyền liên bang và địa phương gần đây, căng thẳng đã gia tăng khi người biểu tình và người chống biểu tình tập trung trước tòa nhà của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE). Theo AP, các đặc vụ liên bang đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông trong khi cảnh sát cảnh báo sẽ bắt giữ những người chặn đường.

Hàng ngàn người biểu tình phủ kín quảng trường Thời đại ở New York hôm 18.10 Ảnh: AP

Tại Los Angeles, người biểu tình nhấn mạnh quyền của người nhập cư và kêu gọi chấm dứt chiến dịch trục xuất. Thành phố này đã chứng kiến những đợt biểu tình quy mô lớn vào tháng 6 sau các cuộc trấn áp người nhập cư, dẫn đến Tổng thống Trump triển khai Vệ binh quốc gia bất chấp phản đối của giới lãnh đạo địa phương.

Ngoài phản đối chính sách nhập cư và việc triển khai Vệ binh quốc gia, người biểu tình còn bày tỏ sự giận dữ đối với nhiều chính sách của Nhà Trắng có lợi cho giới tỉ phú hay việc cắt giảm các chương trình liên bang, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe. Đợt biểu tình diễn ra khi chính phủ Mỹ vẫn đang bị đóng cửa nhiều ngày khi lưỡng đảng bất đồng về một dự luật ngân sách.