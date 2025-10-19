Mỹ âm thầm gỡ thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng?

Tổng thống Trump trong vài tuần gần đây đã miễn thuế nhập khẩu đối với hàng chục sản phẩm bị áp thuế đối ứng và đang đề nghị gỡ bỏ thuế cho hàng trăm sản phẩm khác của các nước đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo tờ The Wall Street Journal ngày 17.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 9.10 ẢNH: AP

Hồi tháng 9, ông Trump ban hành chỉ thị miễn thuế đối với nhiều sản phẩm nước ngoài như vàng, đèn LED và một số loại khoáng sản, hóa chất và sản phẩm kim loại trong danh sách gọi là "Phụ lục II" thuộc các sắc lệnh đánh thuế.

Ông cũng đang xem xét miễn trừ cho hàng trăm sản phẩm khác theo thỏa thuận thương mại với các nước. Các sản phẩm này nằm trong Phụ lục III, chủ yếu là sản phẩm "không thể được trồng, khai thác hay sản xuất tự nhiên tại Mỹ như một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và phụ tùng máy bay và các mặt hàng không được cấp bằng sáng chế được sử dụng trong ứng dụng dược phẩm".

Nhà lãnh đạo còn ra lệnh ủy quyền cho Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ tự ban hành miễn thuế mà không cần tổng thống ra sắc lệnh mới.

Trung Quốc tố Mỹ tung luận điệu xuyên tạc việc kiểm soát đất hiếm

Sự thay đổi của Nhà Trắng

Trong nhiều tháng, các quan chức chính quyền Mỹ, dẫn đầu là Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhấn mạnh sẽ "không có miễn trừ hay ngoại lệ" từ thuế đối ứng được công bố vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Lutnick sau đó đã công khai mềm hóa quan điểm khi nói trên truyền hình rằng "nếu các bạn trồng cây gì mà chúng tôi không trồng được, loại đó có thể được miễn thuế nhập khẩu".

Sự thay đổi phản ánh quan điểm ngày càng tăng từ các quan chức chính quyền, đó là Mỹ nên giảm thuế đối với sản phẩm mà nước này không sản xuất được.

"Thật không hợp lý khi áp đặt thuế lên các sản phẩm mà Mỹ không có năng lực sản xuất", ông Nick Iacovella, Phó chủ tịch Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng, nhóm bảo hộ cố vấn cho chính quyền về thương mại, cho biết. Nhiều công ty thực phẩm đã kêu gọi Nhà Trắng miễn thuế cho các nguyên liệu nhập khẩu và một số buộc phải tăng giá sản phẩm để bù lại phần chi phí tăng do thuế.

Sự thay đổi của chính quyền Mỹ diễn ra trước khi Tòa án Tối cao mở phiên xét xử vào đầu tháng 11 về thuế đối ứng. Tòa án có thể buộc chính quyền hoàn trả lại tiền thuế đã thu từ các doanh nghiệp nhập khẩu nếu phán quyết rằng các mức thuế này không hợp pháp.

Sự thay đổi trong chính sách thuế cũng phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về việc đề phòng rủi ro, trong trường hợp Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế rộng rãi mà họ đã áp đặt, theo The Wall Street Journal.

Nhà Trắng chưa bình luận về bài viết của The Wall Street Journal.