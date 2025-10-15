Thuế quan gây giá tăng, ảnh hưởng người tiêu dùng Mỹ

Kết luận này khác với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn cam đoan các công ty nước ngoài sẽ là bên gánh chi phí tăng thêm trong quá trình Washington áp dụng chính sách bảo hộ thương mại.

Theo các cuộc nghiên cứu, khảo sát và bình luận từ giới doanh nghiệp, trong những tháng đầu kể từ khi thực hiện cơ chế thương mại mới, các công ty Mỹ mới là bên phải chi trả phần lớn chi phí và buộc phải tăng giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Phía doanh nghiệp Mỹ cảnh báo việc tăng giá hàng tiêu dùng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Người tiêu dùng Mỹ đang gánh chịu chi phí gia tăng đến từ thuế quan Ảnh: Reuters

Để rút ra kết luận trên, giáo sư Alberto Cavallo của Đại học Harvard và các đồng sự đã theo dõi chỉ số giá cả của 359.148 mặt hàng, từ thảm đến cà phê được bán trên các website phổ biến và các chuỗi bán lẻ trên toàn quốc. Họ phát hiện giá các hàng hóa nhập khẩu đắt hơn 4% kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế quan vào đầu tháng 3, trong khi giá các sản phẩm nội địa tăng 2%.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Trung Quốc hôm qua bắt đầu áp phí cảng bổ sung đối với các hãng tàu, biến đại dương trở thành mặt trận kế tiếp của cuộc thương chiến Mỹ - Trung, theo Reuters. Đài CCTV dẫn thông báo từ chính phủ Trung Quốc cho biết bắt đầu thu các khoản phí đặc biệt đối với tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ, trừ tàu đóng ở Trung Quốc.