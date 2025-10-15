Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Thuế quan gây giá tăng, ảnh hưởng người tiêu dùng Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
15/10/2025 05:30 GMT+7

Reuters hôm qua (14.10) dẫn báo cáo cho thấy các công ty và người tiêu dùng Mỹ là bên đang chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Kết luận này khác với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn cam đoan các công ty nước ngoài sẽ là bên gánh chi phí tăng thêm trong quá trình Washington áp dụng chính sách bảo hộ thương mại.

Theo các cuộc nghiên cứu, khảo sát và bình luận từ giới doanh nghiệp, trong những tháng đầu kể từ khi thực hiện cơ chế thương mại mới, các công ty Mỹ mới là bên phải chi trả phần lớn chi phí và buộc phải tăng giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Phía doanh nghiệp Mỹ cảnh báo việc tăng giá hàng tiêu dùng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Thuế quan gây giá tăng, ảnh hưởng người tiêu dùng Mỹ - Ảnh 1.

Người tiêu dùng Mỹ đang gánh chịu chi phí gia tăng đến từ thuế quan

Ảnh: Reuters

Để rút ra kết luận trên, giáo sư Alberto Cavallo của Đại học Harvard và các đồng sự đã theo dõi chỉ số giá cả của 359.148 mặt hàng, từ thảm đến cà phê được bán trên các website phổ biến và các chuỗi bán lẻ trên toàn quốc. Họ phát hiện giá các hàng hóa nhập khẩu đắt hơn 4% kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế quan vào đầu tháng 3, trong khi giá các sản phẩm nội địa tăng 2%.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Trung Quốc hôm qua bắt đầu áp phí cảng bổ sung đối với các hãng tàu, biến đại dương trở thành mặt trận kế tiếp của cuộc thương chiến Mỹ - Trung, theo Reuters. Đài CCTV dẫn thông báo từ chính phủ Trung Quốc cho biết bắt đầu thu các khoản phí đặc biệt đối với tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ, trừ tàu đóng ở Trung Quốc.

Trung Quốc áp thuế cảng trả đũa Mỹ, quyết 'đấu đến cùng'

Tòa án Mỹ: Thuế quan của Tổng thống Trump hầu hết là bất hợp pháp

Tòa án Mỹ: Thuế quan của Tổng thống Trump hầu hết là bất hợp pháp

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ đã phán quyết rằng hầu hết các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, giáng một đòn mạnh vào chính sách thương mại quyết liệt của ông.

Thuế quan từ Mỹ còn nhiều khó lường

Ông Trump áp thêm thuế quan 100% cho hàng Trung Quốc, dọa hủy gặp ông Tập

Thuế quan trung quốc Đại học Harvard Thương mại
