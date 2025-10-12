Trung Quốc phản ứng về mức thuế quan đáp trả mới nhất của ông Trump

Hôm 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gần đây nhất của Bắc Kinh bằng cách áp đặt thêm thuế quan 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các phần mềm quan trọng có hiệu lực từ ngày 1.11.

Tàu container cập cảng Oakland tại thành phố Oakland thuộc bang California (Mỹ) ngày 10.10 Ảnh: AFP

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay 12.10 ra tuyên bố rằng việc kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm của nước này diễn ra sau một loạt các biện pháp của Mỹ kể từ các cuộc đàm phán thương mại song phương tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào tháng trước, theo Reuters.

Bộ Thương mại Trung Quốc nêu ví dụ là việc Washington đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại của Mỹ và việc Washington áp đặt phí cảng đối với các tàu liên quan Trung Quốc.

"Những hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và làm suy yếu bầu không khí của các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại song phương, và Trung Quốc kiên quyết phản đối những hành động này", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc đã không trực tiếp liên hệ những hành động trên của Mỹ với việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Bộ này lập luận rằng các biện pháp hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm xuất phát từ lo ngại về ứng dụng quân sự của vật liệu này trong bối cảnh "xung đột quân sự thường xuyên xảy ra".

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng trì hoãn việc công bố mức thuế đáp trả tương ứng đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc, không giống như hồi đầu năm, khi cả hai nước liên tục tăng thuế quan lên hàng hóa của nhau cho đến khi mức thuế từ Mỹ là 145%, trong khi mức thuế từ Trung Quốc là 125%.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định của Trung Quốc không đáp trả ngay lập tức bằng hành động tương tự trước đòn tấn công mở màn của Trump trong vòng căng thẳng thương mại mới nhất có thể mở ra cơ hội cho cả hai bên đàm phán để giảm leo thang, theo Reuters.

"Bằng cách làm rõ lý do đằng sau các biện pháp trả đũa của mình, Bắc Kinh cũng đang vạch ra một con đường tiềm năng cho các cuộc đàm phán. Hiện tại, cục diện nằm trong tay Mỹ", ông Alfredo Montufar-Helu, Giám đốc điều hành của Công ty tư vấn chiến lược GreenPoint (Mỹ), nhận định.

Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu Hutong Research có trụ sở ở Hồng Kông hôm 11.10 cho rằng nếu Bắc Kinh quyết định không đáp trả việc tăng thuế quan 100% của Tổng thống Trump, điều này có thể báo hiệu rằng Bắc Kinh không còn ưu tiên một thỏa thuận dài hạn với nhà lãnh đạo Mỹ nữa, phản ánh sự suy giảm niềm tin vào khả năng của ông Trump kiềm chế những người theo đường lối cứng rắn hoặc tuân thủ các cam kết, theo Reuters.