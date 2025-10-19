Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng triệu người biểu tình trên khắp nước Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/10/2025 08:11 GMT+7

Ước tính có đến 2.700 cuộc tuần hành diễn ra trên khắp 50 tiểu bang ở Mỹ, với hàng triệu người xuống đường trong ngày 18.10.

Theo The Guardian ngày 19.10, thành phố Portland, bang Oregon ghi nhận 40.000 người tuần hành. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập gần cơ sở của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE). Tại thành phố Chicago (bang Illinois), có đến 100.0000 người tham dự và đám đông kéo dài hơn 3 km. Nhiều thành phố khác cũng ghi nhận vài ngàn đến vài chục ngàn người biểu tình.

Hàng triệu người biểu tình trên khắp nước Mỹ- Ảnh 1.

Những người biểu tình hóa trang tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 18.10

ẢNH: REUTERS

Truyền thông đưa tin đám đông đã ra đường trên khắp tuyến phố của Mỹ để bày tỏ bất bình với các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc của các bang Cộng hòa đã chỉ đạo lực lượng Vệ binh Quốc gia sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết. Sở Cảnh sát New York (NYPD) thông báo phần lớn các cuộc biểu tình ở thành phố New York đã kết thúc và không ghi nhận vụ bắt giữ nào.

Hàng triệu người biểu tình trên khắp nước Mỹ

Đám đông biểu tình giơ biểu ngữ và hô “Không có vua” (No Kings). Hồi tháng 6 cũng đã diễn ra cuộc biểu tình tại Mỹ với quy mô tương tự. Cuộc biểu tình ngày 18.10 có thể nằm trong số những cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Người biểu tình tụ tập gần Đồi Capitol ở Washington D.C, Mỹ ngày 18.10

Người biểu tình tụ tập gần Đồi Capitol ở Washington D.C, Mỹ ngày 18.10

ẢNH: REUTERS

Tại châu Âu, những nhóm hàng trăm người cũng đã xuống đường biểu tình ở Anh, Đức và Tây Ban Nha.

Nhà Trắng chưa bình luận về cuộc biểu tình lớn vừa qua. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã dành bữa tối 17.10 tham gia sự kiện gây quỹ ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida. Trong ngày 18.10, ông Trump ở sân golf của ông tại thành phố West Palm Beach, Florida.

Vào ngày 17.10, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn Fox News rằng: “Họ nói họ đang gọi tôi là vua. Tôi không phải vua”.

