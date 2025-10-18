Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng ngày 17.10, khi được phóng viên hỏi về dự án đường hầm, Tổng thống Mỹ Trump cho hay: "Một đường hầm từ Nga đến Alaska. Thật thú vị".

Ông chủ Nhà Trắng cho biết vừa nghe về dự án xuyên biên giới tiềm năng này và quay sang hỏi Tổng thống Zelensky: "Ngài tổng thống nghĩ sao về điều đó? Ngài thích ý tưởng đó như thế nào".

Ông Zelensky đáp ngắn gọn: "Tôi không hài lòng với điều này".

Tổng thống Mỹ nói gì về đường hầm Putin - Trump?

Ý tưởng đường hầm trên được ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên phụ trách đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nêu ra ngày 16.10 - ngay sau khi ông Putin điện đàm với ông Trump và 2 bên đồng ý gặp nhau tại Budapest (Hungary), theo AFP.

Theo ông Dmitriev, khái niệm về "cây cầu hòa bình" nối Nga với Alaska đã có từ thời Chiến tranh Lạnh. Vị quan chức này đã đăng tải hình ảnh sơ đồ tuyến đường hầm dự kiến dưới biển Bering. Ông viết: "Với công nghệ hiện đại của @boringcompany, đây có thể trở thành đường hầm Putin – Trump".

Đồ họa của dự án đường hầm Putin - Trump ẢNH: REUTERS

Eo biển Bering, nơi hẹp nhất rộng 82 km, ngăn cách vùng Chukotka rộng lớn và thưa dân của Nga với bang Alaska của Mỹ. Các ý tưởng nối liền 2 bên đã được đưa ra ít nhất 150 năm qua. Hai đảo nhỏ Diomede, một thuộc Nga và một thuộc Mỹ, nằm giữa eo biển và chỉ cách nhau 4 km, theo Reuters.

Ước tính tuyến đường dài khoảng 112 km có thể được xây dựng với chi phí dưới 8 tỉ USD. Ngoài đường hầm, việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở cả 2 bên eo biển sẽ tốn kém rất nhiều. Hệ thống đường bộ và đường sắt hiện tại của Chukotka rất thưa thớt.

Boring Company là doanh nghiệp do tỉ phú Elon Musk sáng lập, với tham vọng cách mạng hóa giao thông đô thị bằng hệ thống đường hầm tốc độ cao.

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho rằng công ty của tỉ phú Musk có thể hoàn thành dự án "biểu tượng cho sự thống nhất" này trong vòng chưa đầy 8 năm.

"Quỹ đầu tư quốc gia RDIF của Nga đã đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc. Đã đến lúc phải làm nhiều hơn nữa và kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev nhấn mạnh.