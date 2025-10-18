Chiến sự Ukraine ngày 1.332: Nga kiểm soát thêm 3 làng, mất một máy bay Su-30SM?

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga trong một cuộc tập trận ẢNH: REUTERS

Trang tin The Kyiv Independent ngày 17.10 dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nói Nga đã bắn hạ chính máy bay chiến đấu Su-30SM của mình trên bán đảo Crimea, trong lúc lực lượng phòng không Nga đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay đến bán đảo này và sâu trong lãnh thổ Nga vào ban đêm.

Ông Pletenchuk cho biết các liên lạc vô tuyến bị chặn cho thấy phi công lái chiếc máy bay ở khu vực tây bắc Crimea đã thiệt mạng sau khi hai động cơ bốc cháy.

"Đối phương nhiều khả năng đã bắn hạ chính chiếc chiến đấu cơ đa năng của mình bằng hệ thống phòng không, trong lúc đánh chặn cuộc tấn công bằng UAV", ông phỏng đoán. Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Kênh Telegram Crimean Wind đưa tin cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine dường như đã đánh trúng một cơ sở gần căn cứ không quân Gvardeyskoye ở Crimea. Các đoạn video cho thấy kho dầu gần đó đang bốc cháy.

Chính quyền Nga tại Sevastopol chưa lên tiếng về thông tin trên. Tại Nga, nhiều thành phố, trong đó có Sochi, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km, cũng bị tấn công.

Thị trưởng Sochi Andrei Proshunin cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động ở Sochi, đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV. Sau đó, ông nói thêm rằng thành phố đang dùng hệ thống phòng không để đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Truyền thông Nga đưa tin hơn 10 sân bay đã tạm ngừng hoạt động. Khoảng 7 giờ 30 ngày 17.10 (giờ địa phương) ông Proshunin cho biết mọi mối đe dọa từ UAV và tên lửa đã được loại bỏ.

Liên quan chiến dịch tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.10 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm ba ngôi làng ở miền đông Ukraine.

Theo đó, quân đội Nga đã kiểm soát được làng Pryvilla thuộc vùng Dnipropetrovsk, cùng hai ngôi làng Pishchane và Tykhe ở vùng Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần từ ngày 11-17.10, quân đội Nga đã kiểm soát tám khu dân cư tại các vùng Kharkiv, Dnipropetrovsk và Donetsk.

Không quân Ukraine ngày 17.10 cho biết đã bắn hạ 35 trong số 70 UAV của Nga tấn công xuyên đêm. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 13 người bị thương tại các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson và Sumy.

Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường.

Hai ông Trump - Putin điện đàm, nhất trí gặp nhau tại Hungary

Hungary đảm bảo về thượng đỉnh Mỹ - Nga

Hãng Reuters ngày 17.10 dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ bảo đảm để Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nhập cảnh dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức tại Budapest và sau đó trở về nước.

Ông Trump ngày 16.10 đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về cuộc chiến ở Ukraine tại Budapest, nói rằng sự kiện này có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã điện đàm với ông Trump hôm 16.10 và nói chuyện với ông Putin hôm 17.10. Ông Orban cho biết công tác chuẩn bị "đang được tiến hành hết tốc lực".

Việc chọn Budapest làm địa điểm tổ chức đã thu hút sự chú ý, khi ông Putin đang đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trong lúc Hungary đang trong quá trình rút khỏi tổ chức này. Moscow bác bỏ các cáo buộc của ICC, gọi lệnh bắt là bằng chứng cho thấy phương Tây thù địch với Nga.

Điện Kremlin ngày 17.10 cho biết hội nghị thượng đỉnh trên có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới hoặc muộn hơn một chút, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được thống nhất trước khi ấn định thời gian cụ thể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cần liên lạc và sắp xếp một cuộc gặp để giải quyết nhiều vấn đề trước hội nghị thượng đỉnh.

"Có rất nhiều câu hỏi cần bàn, các nhóm đàm phán cần được xác định, và còn nhiều việc khác nữa. Vì vậy, mọi thứ sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, nhưng tất nhiên, ý chí của hai tổng thống là rõ ràng", ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình.

Đường hầm Putin - Trump

Đặc phái viên phụ trách đầu tư Kirill Dmitriev của Tổng thống Putin cho rằng Nga và Mỹ nên xây dựng một đường hầm đường sắt "Putin - Trump" dưới eo biển Bering để nối liền hai nước, mở ra khả năng hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên chung và "tượng trưng cho sự đoàn kết".

Theo Reuters dẫn đề xuất của ông Dmitriev, dự án xây dựng này sẽ có chi phí khoảng 8 tỉ USD, được tài trợ bởi Moscow và "các đối tác quốc tế", nhằm xây dựng tuyến đường sắt và vận tải hàng hóa dài 112 km trong vòng chưa đến tám năm.

Ông Dmitriev, người đóng vai trò thúc đẩy chiến dịch ngoại giao của Nga nhằm khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, đưa ra ý tưởng này tối 16.10, sau khi ông Putin điện đàm với ông Trump và đồng ý gặp nhau tại Budapest.

Eo biển Bering, nơi hẹp nhất rộng 82 km, ngăn cách vùng Chukotka rộng lớn và thưa dân của Nga với bang Alaska của Mỹ. Các ý tưởng nối liền hai bên đã được đưa ra ít nhất 150 năm qua. Hai đảo nhỏ Diomede, một thuộc Nga và một thuộc Mỹ, nằm giữa eo biển và chỉ cách nhau 4 km.

Ông Dmitriev đã thiết lập mối quan hệ với đặc phái viên của ông Trump là ông Steve Witkoff. Ông Dmitriev từng đề xuất các tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ có thể tham gia các dự án của Nga ở Bắc Cực, đã đề nghị giao cho The Boring Company, công ty xây dựng đường hầm của tỉ phú Mỹ Elon Musk, thực hiện dự án này.

Hiện chưa có phản ứng công khai nào từ ông Musk hoặc ông Trump.