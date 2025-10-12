Chiến sự Ukraine ngày 1.326: Nga và Ukraine đều tổn thất lớn

Khói bốc lên từ khu vực nhà máy dầu Bashnafta-UNPZ ở thành phố Ufa (Nga) sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 11.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Trang The Kyiv Independent ngày 11.10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về việc bảo vệ hạ tầng năng lượng của Kyiv, nói rằng ông "không hài lòng" với tình hình hiện nay.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào thủ đô vào đêm trước đó, làm hư hại một nhà máy nhiệt điện, khiến một phần thành phố mất điện và nước.

Họp báo ở Kyiv sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine cho biết các đơn vị phòng không không phải là yếu tố duy nhất trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Có hai nhà máy nhiệt điện số 5 và số 6. Chúng ta không thể dùng tên lửa Patriot để chống UAV. Tôi có thể nói cho các bạn biết tôi nghĩ gì về tất cả chuyện này, nhưng tôi sẽ không làm thế", ông phát biểu.

Những phát biểu của ông Zelensky ám chỉ sự chỉ trích kéo dài của ông đối với Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko về công tác bảo vệ thủ đô. Văn phòng Tổng thống từng chỉ trích ông Klitschko vì tình trạng mất điện kéo dài ở Kyiv và điều kiện tồi tệ của các hầm trú bom kể từ những ngày đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Theo ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky ngày 11.10 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine tung đòn 'song sát' tên lửa Neptune - Flamingo

Sau cuộc điện đàm, theo Reuters, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp và hiệu quả với Tổng thống Trump. Ông Zelensky cho biết mình đã thông báo về việc Nga tấn công hạ tầng năng lượng, cảm ơn việc Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, cũng như thảo luận việc tăng cường phòng không.

Bên cạnh đó, ông Zelensky còn chúc mừng ông Trump về "thành công ở Trung Đông", với vai trò trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ làm trung gian hòa bình cho Ukraine.

“Nếu một cuộc chiến có thể được chấm dứt ở một khu vực, thì chắc chắn những cuộc chiến khác cũng có thể dừng lại”, ông Zelensky viết trên Facebook, đề cập xung đột giữa Nga với Ukraine.

Ukraine tấn công nhà máy dầu Nga

Vào sáng 11.10, UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại Cộng hòa Bashkortostan, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn, theo một nguồn tin trong cơ quan này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Theo nguồn tin SBU, cuộc tấn công nhắm vào nhà máy Bashnafta-UNPZ ở thành phố Ufa, một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất của Nga, nơi cung cấp nhiên liệu và dầu bôi trơn cho lực lượng vũ trang Nga.

Báo cáo ban đầu cho biết sau một loạt vụ nổ, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực thiết bị xử lý dầu thô ELOU-AVT-6. Nguồn tin cho hay có thể thấy cột khói đen bốc lên gần nhà máy, và các xe cứu hỏa đang trên đường đến hiện trường. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định.

Ukraine chờ đòn đánh cuối cùng của Nga trước khi thời tiết xấu đi

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 5 UAV cánh cố định của Ukraine trên bầu trời Bashkortostan vào ngày 11.10. Chính quyền khu vực chưa đưa ra bình luận về thiệt hại hoặc thương vong có thể xảy ra.

Vụ tấn công nhằm vào cơ sở này, nằm cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 1.400 km, là lần thứ 3 máy bay không người lái của SBU tấn công Bashkortostan trong vòng một tháng qua.

Tại Ukraine, giới chức các địa phương ngày 11.10 cáo buộc Nga tập kích khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 54 trong tổng số 78 UAV tấn công loại Shahed và các loại khác do Nga phóng qua đêm. Đã có 21 vụ tấn công bằng UAV được ghi nhận tại sáu địa điểm.



Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Thương vong gia tăng

Trang The Kyiv Independent ngày 11.10 dẫn số liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga tổn thất thêm 1.060 binh sĩ trong vòng 24 giờ trước đó, nâng tổng số binh sĩ tổn thất lên khoảng 1.121.570 kể từ đầu chiến dịch.

Nga cũng đã mất 11.247 xe tăng, 23.345 xe chiến đấu bọc thép, 63.847 xe cơ giới và xe chở nhiên liệu, 33.568 hệ thống pháo, 1.518 hệ thống rốc két phóng loạt, 1.225 hệ thống phòng không, 427 máy bay, 346 trực thăng, 68.766 UAV, 28 tàu và xuồng, cùng một tàu ngầm.

Cũng trong ngày 11.10, các nhóm quân của Nga tại Ukraine cho biết đã gây nhiều tổn thất cho đối phương, trong đó nhóm quân phía bắc cho biết đã đánh bại các đơn vị thuộc 2 lữ đoàn của Ukraine tại tỉnh Sumy. Tại đây, Ukraine tổn thất ít nhất 205 binh sĩ, một xe tăng và 4 nhà kho, theo TASS.

Bên cạnh đó, nhóm quân phía đông cho biết đã khiến phía Ukraine tổn thất 335 binh sĩ, một xe chở quân bọc thép, 2 xe chiến đấu bọc thép Humvee, 2 khẩu đội pháo tự hành, 21 xe cộ, 3 trạm liên lạc vệ tinh và 8 điểm điều khiển UAV.

Phía Nga còn cho biết Ukraine tổn thất khoảng 450 binh sĩ ở khu vực nhóm quân trung tâm, 150 binh sĩ ở khu vực nhóm quân phía nam và 220 binh sĩ ở khu vực nhóm quân phía đông, bên cạnh các thiết bị khác.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.