Thế giới

Điện Kremlin tuyên bố ủng hộ ông Trump đoạt giải Nobel Hòa bình

Khánh An
Khánh An
10/10/2025 14:47 GMT+7

Nga ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao giải Nobel Hòa bình nhờ những nỗ lực của ông nhằm hướng tới kết thúc xung đột ở Ukraine.

Nga ủng hộ ông Trump giành giải Nobel hòa bình vì nỗ lực hòa giải xung đột - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) tiếp ông Putin tại Alaska hôm 15.8

ẢNH: REUTERS

Hãng TASS ngày 10.10 dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh nếu Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ là có, chúng tôi sẽ ủng hộ quyết định đó nếu được hỏi", quan chức Nga nói với kênh Yunashev Live trên Telegram.

Song song đó, ông Ushakov cho biết ông ngạc nhiên trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể vận động trao giải Nobel cho ông Trump nếu nhà lãnh đạo Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kyiv.

"Điều đó sẽ có nghĩa là trao giải (Nobel) Hòa bình cho việc gửi vũ khí. Ý tưởng ấy thật nực cười", theo ông Ushakov.

Nga nhiều lần ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kết thúc xung đột ở Ukraine.

Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào 16 giờ hôm nay 10.10. Theo dữ liệu từ trang cá cược Polymarket, khả năng Tổng thống Trump giành giải Nobel Hòa bình là 3%.

Bangkok đặt điều kiện hòa đàm với Campuchia sau lời kêu gọi từ ông Trump

Dữ liệu công bố lúc 12 giờ ngày 10.10 (giờ Việt Nam) cho thấy tỷ lệ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và tổ chức nhân đạo Bác sĩ Không biên giới (MSF) giành được giải thưởng được ước tính là 1%.

Ông Henrik Urdal, cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Na Uy, người thường công bố danh sách rút gọn cho giải Nobel Hòa bình, hồi tháng 1 cho biết giải thưởng nhiều khả năng sẽ được trao cho các Phòng Ứng phó Khẩn cấp của Sudan. Theo dữ liệu từ Polymarket, khả năng tổ chức này giành giải là 18%.

Hai thành phố bị ném bom nguyên tử mời ông Trump đến thăm

Các thị trưởng của Hiroshima và Nagasaki hôm 10.10 gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị ông đến thăm hai thành phố - nơi từng bị tàn phá bởi bom nguyên tử của Mỹ năm 1945 - trong chuyến công du Nhật Bản dự kiến vào cuối tháng 10. Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui và Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki cho rằng thế giới hiện đang ở ngã rẽ trong bối cảnh nguy cơ xung đột hạt nhân gia tăng và sắp bước vào thời kỳ không còn những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử.

