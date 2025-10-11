Chiến sự Ukraine ngày 1.325: Nga tập kích UAV kỷ lục, Kyiv chìm trong bóng tối

Theo Reuters dẫn lời giới chức địa phương, trong đợt tập kích quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine, điện đã bị gián đoạn tại 9 khu vực, khiến khoảng 600.000 hộ gia đình trên khắp cả nước tạm thời mất điện.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga tại Kyiv ngày 10.10.2025 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk cho biết đây là một trong những đợt tấn công nặng nề nhất vào hạ tầng năng lượng Ukraine sau 3 năm. Công ty năng lượng tư nhân DTEK (Ukraine) cho hay các nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thống đốc Kyiv Mykola Kalashnyk cho hay khoảng 110.000 người tại khu vực này vẫn không có điện sáng 10.10. Trong khi đó, các khu vực Poltava và Kharkiv cũng bị ảnh hưởng nặng, với lần lượt 17.000 và 200.000 hộ gia đình mất điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên nền tảng X: "Chính xác là cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng là mục tiêu chính trong các cuộc tấn công của Nga trước mùa sưởi ấm".

Lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đối tác: "Điều cần thiết không phải là những lời nói suông mà là hành động quyết đoán - từ Mỹ, châu Âu và G7 - trong việc cung cấp hệ thống phòng không và thực thi các lệnh trừng phạt".

Ông Zelensky cho hay Nga đã sử dụng hơn 450 UAV và 30 tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất. Lực lượng không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 405 UAV và 15 trong số 32 tên lửa. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quy mô lớn và liên tục từ phía Nga đã vượt quá khả năng phòng thủ hiện tại của Ukraine.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 10.10 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal vào các địa điểm năng lượng của Ukraine vào đêm 9.10. Cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở dân sự trong lãnh thổ Nga, theo Hãng thông tấn TASS.

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các quan chức châu Âu ngày 10.10 cho biết cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên Steadfast Noon của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ bắt đầu vào tuần tới, với sự tham gia của 71 máy bay đến từ 14 quốc gia thành viên.

Một máy bay chiến đấu phản lực F-16 của Bỉ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon tại căn cứ không quân Kleine-Brogel (Bỉ) hồi tháng 10.2022 ẢNH: AFP

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tập trận "gửi tín hiệu rõ ràng tới bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào rằng chúng ta sẽ và có thể bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa".

Ông Rutte kêu gọi: "Chúng ta cần phải duy trì hoạt động này vì nó đảm bảo rằng khả năng răn đe hạt nhân của NATO vẫn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả".

Reuters dẫn lời các quan chức NATO cho biết cuộc tập trận không sử dụng vũ khí hạt nhân mà mô phỏng các kịch bản có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Các địa điểm tập trận chính sẽ bao gồm căn cứ Kleine Brogel (Bỉ), Lakenheath (Anh) và Skrydstrup (Đan Mạch).

Ông Jim Stokes, Giám đốc chính sách hạt nhân của NATO, nhấn mạnh cuộc tập trận Steadfast Noon là "hoạt động thường lệ" và "không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào". "Cuộc tập trận cũng không liên quan bất kỳ sự kiện nào trong thế giới thực", theo ông Stokes.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 10.10 cho biết các nước châu Âu sẽ tìm ra nhiều cách hơn để sử dụng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga để hỗ trợ Ukraine.

"Tôi chắc chắn rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được điều đó, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải trả giá cho cuộc chiến này", ông Klingbeil phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu tại Luxembourg.

"Hiện vấn đề thảo luận là đảm bảo tính pháp lý và chúng tôi phải tìm ra những giải pháp hợp pháp. Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những tuần gần đây", Bộ trưởng Đức Klingbeil nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ẢNH: REUTERS

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch sử dụng 185 tỉ euro (hơn 210 tỉ USD) trong tài sản đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga để tài trợ cho Ukraine, nhưng vẫn cần phải có sự đồng thuận của các nước thành viên. Đầu tháng 10, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ truy tố bất kỳ cá nhân hay quốc gia châu Âu nào chiếm đoạt tài sản của nước này.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (Đức) ngày 10.10 thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không Skyranger 35. Theo The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Rheinmetall cho biết hợp đồng trị giá "hàng trăm triệu" này được một quốc gia thành viên EU tài trợ bằng cách sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng không nêu tên quốc gia đó.

Ukraine và Anh đang đàm phán về dự án Octopus nhằm sản xuất UAV đánh chặn. Việc sản xuất ban đầu sẽ diễn ra tại Anh.

"Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ sản xuất khoảng 2.000 UAV mỗi tháng, cố tình vận chuyển tất cả chúng đến Ukraine để có thể sử dụng chúng nhằm đánh chặn máy bay không người lái của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard ngày 10.10 nói với Bloomberg.

Sáng kiến này giải quyết nhu cầu cấp thiết của Ukraine về các giải pháp phòng không giá rẻ trong bối cảnh Nga tăng đáng kể các cuộc tấn công UAV nhằm vào Kyiv.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này đặt mục tiêu triển khai ít nhất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày để chống lại các cuộc tấn công của Nga.