Chiến sự Ukraine ngày 1.323: Nhiều tỉnh Ukraine mất điện, Nga nói 'cạn' động lực hòa bình

Quân đội Ukraine ngày 8.10 tuyên bố Nga đã phóng 183 máy bay không người lái (UAV) tập kích nhiều tỉnh Ukraine trong đêm. Kyiv cho hay ít nhất 22 UAV đã đánh trúng các vị trí tại nhiều tỉnh ở Ukraine.

Cơ quan điện lực Ukraine Ukrenergo cho biết các vụ không kích của lực lượng Nga đã khiến nhiều tỉnh Ukraine mất điện. Tình hình đặc biệt khó khăn ở tỉnh Chernihiv, khi Nga bắn trúng nhà máy ở thành phố Nizhyn, khiến 4.500 người lâm vào cảnh mất điện, theo Ukrainska Pravda.

Nhiều khu vực ở tỉnh Chernihiv, Ukraine mất điện trong ngày 7.10 ẢNH: AP

Ngoài ra, Công ty điện lực Ukraine khác là DTEK cũng báo cáo nhà máy nhiệt điện của họ bị tấn công, khiến các thiết bị hư hỏng nghiêm trọng. DTEK không nêu vị trí của cơ sở bị bắn trúng.

Trong tối 7.10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk nói rằng Nga đã thực hiện hơn 26 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng Ukraine trong 24 giờ. Trao đổi với đại sứ các nước G7, bà Hrynchuk nhấn mạnh nhu cầu năng lượng cấp thiết cho Ukraine, trong bối cảnh mùa đông sắp đến và hạ tầng năng lượng liên tục bị tấn công.

Ukraine được cho là đã thiết lập một mạng lưới hệ thống lưu trữ pin tại các địa điểm bí mật để duy trì nguồn cung cấp điện khi bị tấn công, nhằm giảm tình trạng mất điện kéo dài.

Trong diễn biến khác, Kyiv cho biết quân đội Nga ngày 8.10 đã tấn công thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thị trưởng Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul thông tin 30 UAV kiểu Shahed đã hướng đến thành phố này. Không quân Ukraine cũng tiết lộ nhiều toán UAV bay đến hướng tương tự. Ông Vilkul nói các vụ tấn công đã gây hư hại cho một số công trình. Ngoài UAV, Moscow còn sử dụng pháo và rốc két phóng loạt bắn vào các quận Nikopol và Marhanets.

Công trình tại tỉnh Belgorod, Nga hư hại trong ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.10 tuyên bố quân đội đã kiểm soát khu định cư Novogrigorovka, tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. Trước đó trong ngày 7.10, Moscow cũng tuyên bố kiểm soát khu định cư Novovasilevskoye ở Zaporizhzhia, đánh dấu những bước tiến của lực lượng Moscow ở tỉnh này.

Nga tuyên bố quân đội Ukraine thực hiện nhiều cuộc tập kích vào tỉnh Belgorod của Nga, nêu thêm đã đánh chặn 218 UAV Ukraine trên toàn lãnh thổ Nga.

Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông từng nghĩ việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sẽ dễ dàng.

“Tôi có quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi rất thất vọng với ông ấy vì nghĩ rằng đây là việc dễ giải quyết, tuy nhiên hóa ra vấn đề lại khó khăn hơn so với tình hình ở Trung Đông”, ông Trump nói.

Khi tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump từng cam kết sẽ giải quyết xung đột Nga - Ukraine trong 24 tiếng. Tuy nhiên, đương kim tổng thống Mỹ thời gian qua thừa nhận tình hình vốn phức tạp hơn nhiều.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố động lực hướng tới việc giải quyết xung đột Ukraine từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga hồi tháng 8 đã "cạn kiệt".

"Thật không may, động lực mạnh mẽ từ hội nghị thượng đỉnh Anchorage nhằm hướng tới các thỏa thuận hòa bình phần lớn đã bị cản trở", ông Ryabkov nói, TASS đưa tin ngày 8.10.



Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Dù vậy, kể từ sau cuộc gặp, chưa có những đột phá về tiến trình hòa bình ở Ukraine. Giới quan sát cho rằng tình hình còn thêm căng thẳng khi ông Trump đã chỉ trích Tổng thống Putin, đồng thời để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine - động thái mà Moscow cảnh báo sẽ làm leo thang xung đột.

Ukraine sẽ nhận 150 drone mặt đất

Công ty Milrem Robotics ở Estonia sẽ cung cấp hơn 150 phương tiện không người lái mặt đất (UGV) cho Ukraine như một phần trong sáng kiến quốc phòng giữa Estonia và Hà Lan, Kyiv Post đưa tin ngày 8.10.

150 UGV THeMIS do Milrem Robotics sản xuất sẽ được chuyển giao theo chương trình do Hà Lan điều phối và tài trợ. Một số hệ thống sẽ được lắp ráp tại Công ty VDL Defentec của Hà Lan.

Drone mặt đất THeMIS được chụp năm 2021 ẢNH: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans đã cùng đại diện của Milrem Robotics và VDL Defentec đã dự lễ ký kết hợp tác chính thức.

Ukraine đã sử dụng 15 UGV THeMIS trong thời gian qua. Đây là phương tiện mặt đất linh hoạt, t được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị bộ binh, hậu cần, trinh sát và hoạt động tác chiến. THeMIS đã được sử dụng và thử nghiệm ở 19 quốc gia, biến đây trở thành một trong những UGV phổ biến trong cùng phân khúc.