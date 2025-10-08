Chiến sự Ukraine ngày 1.322: Nga - Ukraine 'đối công' kịch liệt

Ngày 7.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 184 UAV của Ukraine tại 13 tỉnh thuộc lãnh thổ Nga trong đêm, theo RIA Novosti. Trong số đó, có 62 chiếc bị ngăn chặn tại tỉnh Kursk, 31 chiếc tại Belgorod, các tỉnh biên giới giáp với Ukraine. Theo AFP, đợt tấn công tiếp theo vào buổi sáng nâng tổng số UAV mà Nga ngăn chặn lên thành 209 chiếc.

Hệ thống rốc két đa nòng Grad của Nga bắn về phía lực lượng Ukraine trong ảnh được công bố ngày 6.10 ẢNH: AP

Một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Nizhny Novgorod bị đánh trúng, theo tỉnh trưởng Gleb Nikitin. Nga không báo cáo trường hợp thương vong.

Trước đó một ngày, Ukraine được cho là đã phóng 251 UAV sang Nga, trong khi một vụ nã rốc két tại Belgorod làm 2 người thiệt mạng và gây mất điện. Khoảng 1.000 hộ dân tại 4 khu định cư đến nay chưa có điện lại, theo tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov.

Tại vùng do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia, quan chức lãnh đạo do Moscow bổ nhiệm Yevgeny Balitsky ngày 7.10 cho biết hầu hết khu vực này đã bị mất điện sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Tại tỉnh Kherson kế bên, nơi Nga cũng tuyên bố sáp nhập và kiểm soát một phần, quan chức lãnh đạo do Moscow bổ nhiệm Vladimir Saldo nói có 38.000 người bị mất điện, 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau các cuộc tấn công bằng UAV của Kyiv.

Nga cài 'mìn bay' bằng UAV cáp quang phục kích hậu cần Ukraine

Cùng ngày 7.10, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 152 UAV và 2 tên lửa đạn đạo để tấn công lãnh thổ Ukraine trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn 88 UAV, số còn lại và 2 quả tên lửa rơi xuống 10 địa điểm. Các đợt tấn công trong vòng 24 giờ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và ít nhất 33 người bị thương.

Nga và Ukraine không bình luận về thông tin của nhau và nhấn mạnh chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, cơ sở công nghiệp quân sự của đối phương.

Công ty năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom ngày 7.10 ra tuyên bố cho biết một chiếc UAV Ukraine đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh tại tỉnh Voronezh ở biên giới, theo Reuters. Chiếc UAV bị khắc chế bằng "các biện pháp kỹ thuật" và đâm vào một tháp làm mát rồi phát nổ.

Quân nhân Ukraine phóng UAV trinh sát gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở tỉnh Donetsk vào ngày 6.10 ẢNH: REUTERS

Công ty Rosenergoatom cho biết vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong, hoạt động an toàn tại nhà máy được đảm bảo và nồng độ phóng xạ ở mức bình thường.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này.

Ông Trump tính cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông muốn nắm rõ kế hoạch Ukraine sử dụng số tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất trước khi đồng ý chuyển giao vì không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng tới đâu? Tôi đoán tôi phải hỏi câu hỏi đó. Tôi không muốn làm leo thang cuộc chiến đó", Reuters dẫn lời ông Trump.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance trước đó xác nhận Washington đang cân nhắc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine nhưng lưu ý quyết định phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương USS Cape St. George của Mỹ hồi năm 2003 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, xa hơn nhiều so với các loại tên lửa mà phương Tây cung cấp cho Ukraine trước nay và có thể đặt Moscow vào tầm bắn.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 7.10 nói cần chờ đợi Mỹ làm rõ về việc cung cấp tên lửa. Tuy nhiên, ông cũng lặp lại bình luận trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ khiến mối quan hệ Moscow - Washington bị phá hủy. Ông Putin cũng nhấn mạnh Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự can thiệp trực tiếp của binh sĩ Mỹ, do vậy, đó sẽ là bước leo thang hoàn toàn mới giữa Mỹ và Nga.

Ông Trump còn cân nhắc điều gì về chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine?

Ukraine có tên lửa chống UAV mới

Trang Business Insider ngày 6.10 đưa tin hãng sản xuất vũ khí Thales của châu Âu đã cung cấp tên lửa chống UAV mang đầu đạn nổ trên không cho Ukraine.

Tên lửa có tầm bắn tối đa 3 km, được thiết kế để đối phó UAV tấn công dạng Shahed mà Nga sử dụng nhiều trong xung đột. Đầu đạn FZ123 chứa hàng ngàn mảnh thép nhỏ và nửa kg chất nổ bên trong. Sau khi phát nổ, những mảnh thép sẽ văng ra khu vực có bán kính 25 m, tiêu diệt UAV xung quanh.

Tên lửa được trang bị đầu đạn FZ123 được cho là có giá rẻ hơn nhiều so với các tên lửa chống máy bay truyền thống của phương Tây. UAV Shahed ước tính có giá 500 - 5.000 USD/chiếc. Trong khi đó, tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow loại rẻ nhất, được chiến đấu cơ F-16 sử dụng, có giá 125.000 USD/quả.



