Sau 123 năm, Cánh Đông Nhà Trắng đã biến mất

Cánh Đông của Nhà Trắng lâu nay vẫn là lối vào quen thuộc của hàng triệu người Mỹ trong các chuyến tham quan chính thức. Đây cũng là nơi đặt văn phòng của các đời đệ nhất phu nhân trong gần 50 năm qua và là chỗ làm việc của những nghệ nhân thư pháp chuẩn bị thiệp mời cho các cuộc quốc yến. Đến hôm qua (giờ VN), nơi này đã bị san bằng thành đống gạch vụn sau 123 năm tồn tại, theo Đài CNN.

Công trình Cánh Đông được xây dựng năm 1902 dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt để làm lối vào cho khách khứa đến bằng xe ngựa, và được xây lại vào thập niên 1940 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Đến nay, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, toàn bộ Cánh Đông đã bị đập phá để nhường chỗ cho công trình xây đại sảnh khiêu vũ diện tích hơn 8.360 m2 với kinh phí ước tính 300 triệu USD.

Tờ The New York Times dẫn kết quả phân tích dựa trên hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy công tác tháo dỡ được thực hiện bao trùm phạm vi Vườn Jacqueline Kennedy và Hành lang Đông kết nối Cánh Đông với Nhà Trắng, đồng thời bao gồm rạp hát dành cho gia đình đệ nhất.

Việc phá hủy Cánh Đông đã gây phẫn nộ trong giới bảo tồn di sản và các nghị sĩ Dân chủ. Tờ The New York Times dẫn lời ông Jeremy Bernard, cựu Thư ký xã hội Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, gọi Cánh Đông là nơi mang đến ấn tượng đầu tiên về Nhà Trắng cho khách khứa. Hầu hết khách mời, từ các đại gia kinh tế, ngôi sao điện ảnh cho đến các học giả đoạt giải Nobel, đến Nhà Trắng đều phải xếp hàng dài qua nhiều vòng kiểm tra an ninh của mật vụ. Vì thế, Cánh Đông luôn là nơi đầu tiên họ đặt chân đến sau khi vượt qua khâu an ninh.

Tuy nhiên, những người như bà Gahl Hodges Burt, Thư ký xã hội dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, lại cho rằng việc tháo dỡ Nhà Trắng thật sự là điều cần làm và đã bị trì hoãn quá lâu. Theo bà Burt, phòng quốc yến của Nhà Trắng chỉ có tối đa 140 chỗ ngồi, và cộng sức chứa của Cánh Đông nữa là thêm 200 ghế. Vì thế, những chính quyền Mỹ gần đây phải cho dựng lều trên bãi cỏ phía nam cho những lần quốc yến đông hơn thế. Điều này có thể khiến những người khách phải ngồi trong lều bị thất vọng vì họ đến dự quốc yến mà trên thực tế lại chẳng được vào Nhà Trắng.

* Trong một diễn biến khác, hôm qua (giờ VN), Nhà Trắng và các lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ cảnh báo tình trạng gián đoạn chuyến bay sẽ gia tăng do chính phủ tiếp tục đóng cửa và các nhân viên kiểm soát không lưu cả tháng qua chưa được trả lương. Theo Reuters, khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và gần 50.000 công chức của Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) vẫn phải làm việc không lương trong suốt thời gian chính phủ ngừng hoạt động.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa, dịch vụ hàng không của Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng và tình trạng này có thể kéo dài đến giai đoạn nghỉ lễ cuối năm.