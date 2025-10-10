Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump

Trí Đỗ
10/10/2025 22:31 GMT+7

Nhà Trắng đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy vì trao giải Nobel Hòa bình cho một nhà hoạt động Venezuela thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột và cứu sống nhiều người. Ông ấy có tấm lòng nhân đạo, và sẽ không ai có thể dời non lấp biển bằng sức mạnh ý chí như ông ấy", phát ngôn viên Nhà Trắng Steven Cheung cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 10.10.

"Ủy ban Nobel đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình", Reuters dẫn lời ông Steven Cheung chỉ trích.

Nhà Trắng, ông Putin chỉ trích quyết định không trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10.10 đã trao giải Nobel Hòa bình cho bà Maria Corina Machado, nhà hoạt động người Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa bình luận về quyết định trao giải Nobel Hòa bình. Từ lâu, ông Trump đã nỗ lực để đạt giải Nobel Hòa bình - giải thưởng từng được trao cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2009.

Tổng thống Trump tuyên bố đã chấm dứt 8 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức và khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là "một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ" nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump - Ảnh 1.

Bản sao của huy chương Nobel Hòa bình tại Viện Nobel Na Uy ngày 10.10.2025

ẢNH: REUTERS

Bình luận về giải thưởng trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10.10 đã chỉ trích quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho bà Maria Corina Machado, theo The Moscow Times. Phát biểu ở cuộc họp báo tại Tajikistan, ông Putin nói: "Ủy ban Nobel liên tục trao giải Nobel Hòa bình cho những người chưa đóng góp bất kỳ điều gì cho hòa bình".

Chia sẻ về việc Tổng thống Trump trượt giải thưởng này, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông không có quyền quyết định và cũng không chắc chắn liệu ông Trump có xứng đáng giành giải hay không.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh ông Trump đang đóng góp rất nhiều cho việc giải quyết các vấn đề phức tạp đã kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

