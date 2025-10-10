Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bà Maria Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình 2025

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/10/2025 16:39 GMT+7

Nhà hoạt động người Venezuela Maria Corina Machado ngày 10.10 được xướng tên là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025.

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10.10 công bố giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay thuộc về bà Machado. 

Maria Corina Machado từng là nghị sĩ quốc hội Venezuela từ năm 2011 - 2014. Bà có bằng thạc sĩ tài chính tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Quản trị (IESA) tại thủ đô Caracas, Venezuela.

Bà Maria Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình 2025

Ủy ban Nobel cho biết bà Machado đáp ứng các tiêu chí để giành giải Nobel Hòa bình.

Kể từ năm 1901, đã có 106 lần trao giải thưởng Nobel Hòa bình. Người trẻ nhất được vinh danh là bà Malala Yousafzai, nhận giải vào năm 2014 khi mới 17 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là ông Joseph Rotblatm nhận giải năm 1995 lúc 86 tuổi.

Bà Machado là người phụ nữ thứ 20 trong 112 cá nhân nhận giải Nobel Hòa bình.

- Ảnh 1.

Bà Maria Corina Machado hồi năm 2024

ẢNH: AP

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế là tổ chức được vinh danh giải Nobel Hòa bình nhiều nhất, với 3 lần. Nhà sáng lập ICRC Henry Dunant đã nhận giải Nobel Hòa bình đầu tiên vào năm 1901.

