Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, chương trình tem phiếu bị đe dọa

Theo Đài CBS News, tỷ lệ phiếu là 54 - 45, thấp hơn so với yêu cầu là 60 phiếu cần thiết để thông qua. Sau cuộc gặp các lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm được cách trả lương cho quân nhân Mỹ vào ngày 31.10, nhưng từ chối nói thêm.

Biểu tình yêu cầu bảo vệ chương trình tem phiếu thực phẩm SNAP ở Boston (Massachusetts, Mỹ) ngày 28.10 Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Reuters đưa tin tổng cộng 25 tiểu bang và Quận Columbia nộp đơn kiện chính quyền liên bang về kế hoạch ngừng cấp tem phiếu thực phẩm theo Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP). Theo đơn kiện, luật pháp Mỹ quy định chính quyền Tổng thống Trump phải cấp kinh phí cho tháng 11 chứ không thể ngừng lại với lý do chính phủ đang đóng cửa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins nói với Đài CBS News rằng Nhà Trắng không có thẩm quyền để tiếp tục chương trình trong khi chính phủ đóng cửa. Bà cũng lưu ý phải cần khoảng 9,2 tỉ USD để cấp đủ kinh phí cho SNAP cho tháng 11. Bên cạnh đó, một thẩm phán liên bang ở San Francisco (bang California) ra phán quyết cấm Nhà Trắng sa thải thêm các viên chức liên bang với lý do chính phủ ngừng hoạt động.

Mỹ thiệt hại nặng ra sao vì chính phủ đóng cửa?

Trong một diễn biến khác, AP hôm qua dẫn hai nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành điều chuyển ít nhất một nửa dàn lãnh đạo cấp cao tại các văn phòng của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) trên toàn quốc. Cụ thể, có đến 12 giám đốc văn phòng khu vực của ICE nằm trong danh sách cải tổ và thay thế nhân sự đợt này.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông chuẩn bị gửi thêm lực lượng quân sự đến các thành phố Mỹ, và sẽ không dừng lại ở Vệ binh Quốc gia nếu cần thiết. Theo Reuters, đây là động thái mới cho thấy ông Trump sẵn sàng leo thang cuộc đối đầu với các chính quyền địa phương tại những thành phố do thành viên đảng Dân chủ lãnh đạo.