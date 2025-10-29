Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ sắp dỡ cấm vận vũ khí với Campuchia, nối lại tập trận chung

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2025 15:51 GMT+7

Campuchia và Mỹ bước sang một chương mới trong quan hệ song phương, đánh dấu bằng việc sắp dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, nối lại cuộc tập trận Angkor Sentinel sau nhiều năm.

Theo tờ Khmer Times hôm nay 29.10 dẫn thông báo từ phái đoàn Mỹ tại ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald TrumpThủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 26.10. Đây là cuộc gặp cấp lãnh đạo đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Hun Manet nhậm chức thủ tướng vào tháng 8.2023 và ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 hồi tháng 1.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10

Ảnh: AFP

"Dựa trên nỗ lực kiên trì theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, và cả hai bên đã nhất trí tái khởi động cuộc tập trận phòng thủ song phương Angkor Sentinel, được tổ chức lần cuối vào năm 2017", phái đoàn Mỹ tại ASEAN tuyên bố. Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vào tháng 12.2021.

Cuộc tập trận song phương Angkor Sentinel, do Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương bảo trợ, được khởi động vào năm 2010 nhằm tăng cường hợp tác quân sự và nâng cao năng lực cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, cuộc tập trận này đã bị tạm dừng vào năm 2017.

Cũng theo phái đoàn Mỹ tại ASEAN, Mỹ sẽ tăng suất dành cho sĩ quan Campuchia tại các trường quân sự Mỹ như West Point và Học viện Không quân Mỹ.

Phái đoàn Mỹ tại ASEAN cho biết thêm Mỹ và Campuchia đã nhất trí mở rộng hợp tác chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tổ chức buôn bán ma túy và trung tâm lừa đảo trực tuyến. Những tổ chức tội phạm này "đánh cắp hơn 10 tỉ USD mỗi năm từ những người Mỹ dễ bị tổn thương", theo phái đoàn Mỹ tại ASEAN.

Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Phó thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chính trị Allison Hooker.

Ông Sokhonn cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc giúp giải quyết hòa bình xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, với dấu ấn là Tổng thống Trump cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan hôm 26.10.

Tin liên quan

Tổng thống Trump đến Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình Campuchia – Thái Lan

Tổng thống Trump đến Malaysia, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình Campuchia – Thái Lan

Hôm nay 26.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Malaysia, mở màn chuyến công du châu Á đầu tiên và được đánh giá vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của ông, trong đó có việc tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN.

Hục hặc với Mỹ, Campuchia dừng luôn việc thăm căn cứ hải quân Ream

Hải quân Mỹ, Campuchia tập ứng phó y tế

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Mỹ Trump Hun Manet cấm vận vũ khí Tập trận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận