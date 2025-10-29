Mỹ sắp dỡ cấm vận vũ khí với Campuchia, nối lại tập trận chung

Theo tờ Khmer Times hôm nay 29.10 dẫn thông báo từ phái đoàn Mỹ tại ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 26.10. Đây là cuộc gặp cấp lãnh đạo đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Hun Manet nhậm chức thủ tướng vào tháng 8.2023 và ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 hồi tháng 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10 Ảnh: AFP

"Dựa trên nỗ lực kiên trì theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, và cả hai bên đã nhất trí tái khởi động cuộc tập trận phòng thủ song phương Angkor Sentinel, được tổ chức lần cuối vào năm 2017", phái đoàn Mỹ tại ASEAN tuyên bố. Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vào tháng 12.2021.

Cuộc tập trận song phương Angkor Sentinel, do Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương bảo trợ, được khởi động vào năm 2010 nhằm tăng cường hợp tác quân sự và nâng cao năng lực cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, cuộc tập trận này đã bị tạm dừng vào năm 2017.

Cũng theo phái đoàn Mỹ tại ASEAN, Mỹ sẽ tăng suất dành cho sĩ quan Campuchia tại các trường quân sự Mỹ như West Point và Học viện Không quân Mỹ.

Phái đoàn Mỹ tại ASEAN cho biết thêm Mỹ và Campuchia đã nhất trí mở rộng hợp tác chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tổ chức buôn bán ma túy và trung tâm lừa đảo trực tuyến. Những tổ chức tội phạm này "đánh cắp hơn 10 tỉ USD mỗi năm từ những người Mỹ dễ bị tổn thương", theo phái đoàn Mỹ tại ASEAN.

Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Phó thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chính trị Allison Hooker.

Ông Sokhonn cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc giúp giải quyết hòa bình xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, với dấu ấn là Tổng thống Trump cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan hôm 26.10.