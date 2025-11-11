Thủ phủ tôm hùm Sông Cầu tan tác sau bão: Lồng bè cuốn trôi, ngư dân chết lặng

Canh cánh nỗi lo vực dậy sau bão

Sau bão Kalmaegi, ở thủ phủ tôm hùm Sông Cầu, Đắk Lắk (thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) những ngày này nhìn đâu cũng thấy toàn mảnh gỗ vỡ, dây neo đứt và khung lồng bè trôi dạt. Ngư dân chỉ biết đứng lặng khi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị cuốn trôi theo sóng dữ. Ở đây, mỗi gia đình là một câu chuyện mất mát: người chưa tìm được bè, người chỉ vớt lại được vài vật dụng.

Nằm trên võng cho con ngủ, chị Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (33 tuổi, phường Sông Cầu) nhìn xa xăm về biển, trong lòng đau đáu nỗi lo khi lồng bè nuôi tôm hùm chưa thể tìm lại được sau bão số 13.

Nhiều ngư dân ở thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) trắng tay sau bão Kalmaegi ẢNH: HỮU TÚ

Chị Quỳnh cho biết, thiệt hại do cơn bão số 13 lần này gây ra tập trung chủ yếu vào lồng bè nuôi trồng thủy sản. "Thiệt hại nặng nhất là 3 lồng nuôi tôm hùm lớn, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. Cả lồng nuôi tôm hùm, nuôi hàu ước tính đã thiệt hại hơn 150 triệu đồng", chị Quỳnh nghẹn ngào nói.

Ngư dân làm lại lồng bè nuôi trồng thủy sản sau bão số 13 ẢNH: HỮU TÚ

Chị Quỳnh cho biết thêm, nhiều năm qua, người nuôi trồng thủy sản như chị thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tại, nhưng bão số 13 gây thiệt hại nặng nhất từ trước đến nay. Toàn bộ lồng bè nuôi tôm hùm và hàu giờ đây đã bị trôi dạt, việc xác định và tìm lại tài sản là vô cùng khó khăn.

"Bây giờ chúng tôi chỉ biết chờ đợi và hy vọng người dân ở vùng khác phát hiện lồng bè. Đợi nước biển trong lại, gia đình tôi sẽ cố gắng tái sản xuất, nuôi trồng thủy sản để mưu sinh", chị Quỳnh nói.

Nhiều ngư dân nuôi tôm hùm thiệt hại hàng trăm triệu đồng do bão Kalmaegi gây ra ẢNH: HỮU TÚ

Tương tự, ông Đỗ Thanh Dũng (54 tuổi, phường Sông Cầu) cho hay, người nuôi trồng thủy sản đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Bão số 13 đã quét qua gây thiệt hại nặng nề, nhà tốc mái, lồng bè nuôi tôm hùm, nuôi cá cũng bị ảnh hưởng.

"Bây giờ, chúng tôi mong chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ cho bà con nhằm khắc phục các thiệt hại. Nhìn cảnh nhà tốc mái, lồng bè bị cuốn trôi, tàu thuyền bể vỡ, chúng tôi không biết làm gì hơn…", ông Dũng bày tỏ.

Cần có chính sách kịp thời hỗ trợ cho ngư dân

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết đã có báo cáo lên UBND tỉnh về thiệt hại nuôi trồng thủy sản trên địa bàn do bão Kalmaegi gây ra.

Ông Thạch cho biết, phường Sông Cầu có gần 93.000 lồng bè của khoảng 2.000 hộ nuôi. Ước tính thiệt hại về thủy sản là hơn 170 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về diện tích ao đìa, hồ nuôi là 164 ha với giá trị khoảng 24 tỉ đồng. Thiệt hại về lồng bè nuôi trồng thủy sản hơn 74.000 m2 với giá trị khoảng 133 tỉ đồng; phương tiện khai thác thủy, hải sản, ngư cụ với giá trị hơn 15 tỉ đồng.

Nhiều tàu thuyền đánh bắt thủy sản bị sóng đánh vỡ vụn ẢNH: HỮU TÚ

"Sau khi bão tan, chúng tôi đã lập các tổ công tác thực hiện kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, nuôi trồng thủy sản, công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 gây ra", ông Thạch nói.

Ông Thạch thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân để trục vớt các tàu thuyền đánh bắt thủy sản, xuồng máy nuôi trồng thủy sản bị chìm. Đồng thời, hướng dẫn cho bà con khắc phục lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Khung cảnh tan hoang ở thủ phủ tôm hùm Sông Cầu sau khi bão Kalmaegi quét qua ẢNH: HỮU TÚ

Con thuyền trơ khung sau bão Kalmaegi ẢNH: HỮU TÚ

"Chính quyền địa phương đã kiến nghị với cấp tỉnh xem xét và có cơ chế chính sách kịp thời để hệ thống ngân hàng thực hiện biện pháp khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ và cho vay lại để phát triển sản xuất đối với các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Đặc biệt là các trường hợp vay vốn để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị thiệt hại rất lớn về kinh tế", ông Thạch nhấn mạnh.