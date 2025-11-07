Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đắk Lắk: Hàng chục nghìn lồng bè tan hoang sau bão Kalmaegi
Video Thời sự

Đắk Lắk: Hàng chục nghìn lồng bè tan hoang sau bão Kalmaegi

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
07/11/2025 14:00 GMT+7

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị cuốn trôi, hàng trăm ngôi nhà sập và tốc mái. Nhiều ngư dân trắng tay chỉ sau một đêm, thiệt hại ước tính hàng chục tỉ đồng.

Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) không chỉ gây mưa lớn và gió giật dữ dội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà còn cuốn trôi theo cả sinh kế của hàng trăm hộ dân. Những bè cá, lồng tôm từng là niềm tự hào, là thành quả của bao năm tích cóp, giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ vỡ, những khung sắt cong queo dạt vào bờ.

Anh Khoa, ngư dân phường Sông Cầu, gần như mất trắng hơn 6.000 con cá mú, ước tính thiệt hại hơn một tỉ đồng. Còn ông Tô Quang Huy cho biết, bốn bè nuôi 15.000 con tôm hùm của hai cha con ông đã trôi mất hết trong đêm bão, chỉ còn lại những vết neo gãy giữa biển.


Đắk Lắk: Hàng chục nghìn lồng bè tan hoang sau bão Kalmaegi

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 54.000 lồng bè bị hư hại, tổng thiệt hại ước khoảng 21 tỉ đồng. Ngoài ra, 12 căn nhà sập hoàn toàn, hàng trăm nhà tốc mái, ngập sâu, và đã có 2 người tử vong.

Giữa cảnh hoang tàn, người dân chỉ còn biết trông chờ sự hỗ trợ để có thể dựng lại những bè cá, gây dựng lại từ đống đổ nát – nơi từng là cả cuộc đời họ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
