Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) không chỉ gây mưa lớn và gió giật dữ dội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà còn cuốn trôi theo cả sinh kế của hàng trăm hộ dân. Những bè cá, lồng tôm từng là niềm tự hào, là thành quả của bao năm tích cóp, giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ vỡ, những khung sắt cong queo dạt vào bờ.

Anh Khoa, ngư dân phường Sông Cầu, gần như mất trắng hơn 6.000 con cá mú, ước tính thiệt hại hơn một tỉ đồng. Còn ông Tô Quang Huy cho biết, bốn bè nuôi 15.000 con tôm hùm của hai cha con ông đã trôi mất hết trong đêm bão, chỉ còn lại những vết neo gãy giữa biển.





Đắk Lắk: Hàng chục nghìn lồng bè tan hoang sau bão Kalmaegi

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 54.000 lồng bè bị hư hại, tổng thiệt hại ước khoảng 21 tỉ đồng. Ngoài ra, 12 căn nhà sập hoàn toàn, hàng trăm nhà tốc mái, ngập sâu, và đã có 2 người tử vong.

Giữa cảnh hoang tàn, người dân chỉ còn biết trông chờ sự hỗ trợ để có thể dựng lại những bè cá, gây dựng lại từ đống đổ nát – nơi từng là cả cuộc đời họ.