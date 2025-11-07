Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Kalmaegi: Cảm kích công an băng rừng cứu bé 3 tuổi cấp cứu trong đêm
Video Thời sự

Bão Kalmaegi: Cảm kích công an băng rừng cứu bé 3 tuổi cấp cứu trong đêm

Hữu Tú - Hoàng Anh
07/11/2025 13:56 GMT+7

Trong đêm bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, cháu gái 3 tuổi ở Đắk Lắk đột ngột đau bụng dữ dội. Gia đình bất lực vì không ai dám ra ngoài, lực lượng công an xã đã băng rừng, xuyên qua tâm bão để đưa cháu bé đi cấp cứu an toàn.

Tối 6.11, trong khi bão Kalmaegi (bão số 13) đang gây mưa lớn và gió giật mạnh tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an xã Tây Sơn đã vượt hơn 45 km đường rừng, băng qua nhiều đoạn cây đổ, để đưa một cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Cháu bé là con của chị Sô Thị Ngọ, trú xã Tây Sơn, bất ngờ đau bụng dữ dội và khóc ngất. Gia đình khẩn cầu nhờ người giúp đưa đi bệnh viện nhưng không ai dám ra ngoài giữa tâm bão. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Tây Sơn lập tức lên đường, xuyên rừng, vượt qua nhiều đoạn bị sạt lở và cây ngã chắn đường.

Bão Kalmaegi: Cảm kích công an băng rừng cứu bé 3 tuổi cấp cứu trong đêm - Ảnh 1.

Cháu bé được lực lượng công an đưa đến bệnh viện an toàn

Theo lời kể của chị Ngọ, trên đường đi, nhiều đoạn xe không thể tiếp cận, các cán bộ công an phải kéo cây, mở đường, thậm chí cõng cháu bé đi bộ qua những đoạn nguy hiểm. Khi gần đến bệnh viện, cây lại tiếp tục đổ chắn ngang, buộc lực lượng phải vòng sang hướng khác.

Nhờ sự nỗ lực ấy, cháu bé đã được đưa đến Trung tâm y tế Sơn Hòa an toàn và được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định.

Gia đình xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an xã Tây Sơn. Sau khi bàn giao cháu bé cho bác sĩ, các chiến sĩ lại quay về tiếp tục trực bão, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.

