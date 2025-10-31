Sạt lở quả đồi, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Trưa 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lời, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài khiến một quả đồi ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bất ngờ sạt lở, đất đá cùng dòng nước đục ngầu tràn xuống khu vực nuôi cá tầm của Hợp tác xã thủy sản Ngọc Linh, gây thiệt hại nặng nề.

Cá tầm bị chết do bùn đất tràn vào ẢNH: H.P

Theo ông Lời, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khối lượng đất đá từ quả đồi cách khu vực nuôi cá khoảng 3 km đổ ào xuống, cuốn gãy ba trụ điện và lấp kín dòng suối chảy qua khu vực 10 hồ nuôi cá tầm của Hợp tác xã thủy sản Ngọc Linh. Hàng chục hồ nuôi bị bùn đất tràn vào, cá chết nổi trắng mặt nước. Người dân và chính quyền đang huy động lực lượng khẩn trương vớt cá, cứu số còn sống sót.

Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở khiến hơn 50.000 con cá tầm lớn nhỏ bị chết, tương đương khoảng 70 tấn cá thương phẩm, ước tính thiệt hại gần 8 tỉ đồng.

Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm phủ kín bùn đỏ, hàng trăm con cá nặng 5 - 7 kg nổi lềnh bềnh, số khác ngoi lên mặt nước yếu ớt.

Người dân đang vớt cá tầm bị chết tại các hồ nuôi ẢNH: H.P

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân trong vùng đến hỗ trợ thu gom cá, di chuyển thiết bị, đồng thời lập rào chắn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện UBND xã Ngọc Linh đang khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ngãi để xem xét hỗ trợ hợp tác xã sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.