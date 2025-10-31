Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sạt lở quả đồi, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Hải Phong
Hải Phong
31/10/2025 13:17 GMT+7

Một quả đồi bị sạt lở, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm khiến hơn 50.000 con cá ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) bị chết, ước tính thiệt hại gần 8 tỉ đồng.

Trưa 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lời, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài khiến một quả đồi ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bất ngờ sạt lở, đất đá cùng dòng nước đục ngầu tràn xuống khu vực nuôi cá tầm của Hợp tác xã thủy sản Ngọc Linh, gây thiệt hại nặng nề.

Quả đồi sạt lở, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cá tầm bị chết do bùn đất tràn vào

ẢNH: H.P

Theo ông Lời, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khối lượng đất đá từ quả đồi cách khu vực nuôi cá khoảng 3 km đổ ào xuống, cuốn gãy ba trụ điện và lấp kín dòng suối chảy qua khu vực 10 hồ nuôi cá tầm của Hợp tác xã thủy sản Ngọc Linh. Hàng chục hồ nuôi bị bùn đất tràn vào, cá chết nổi trắng mặt nước. Người dân và chính quyền đang huy động lực lượng khẩn trương vớt cá, cứu số còn sống sót.

Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở khiến hơn 50.000 con cá tầm lớn nhỏ bị chết, tương đương khoảng 70 tấn cá thương phẩm, ước tính thiệt hại gần 8 tỉ đồng.

Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm phủ kín bùn đỏ, hàng trăm con cá nặng 5 - 7 kg nổi lềnh bềnh, số khác ngoi lên mặt nước yếu ớt.

Quả đồi sạt lở, đất tràn xuống trại nuôi cá tầm, thiệt hại gần 8 tỉ đồng- Ảnh 2.

Người dân đang vớt cá tầm bị chết tại các hồ nuôi

ẢNH: H.P

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân trong vùng đến hỗ trợ thu gom cá, di chuyển thiết bị, đồng thời lập rào chắn, cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hiện UBND xã Ngọc Linh đang khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ngãi để xem xét hỗ trợ hợp tác xã sớm khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Cá tầm Sạt lở thiệt hại Quảng Ngãi xã Ngọc Linh cá chết
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
