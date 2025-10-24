Cá tầm 'khủng' 50 kg được đấu giá 102 triệu đồng

Đấu giá cá tầm là một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Tuần lễ nông sản Việt 2025, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức, khai mạc chiều nay 24.10.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư; ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương...

Ông Nguyễn Phi Long (thứ hai từ trái qua) và lãnh đạo Bộ Công thương, các đại biểu khai trương Bản đồ nông sản Việt ẢNH: PHAN HẬU

Con cá tầm được đưa ra đấu giá là sản phẩm của Hợp tác xã Dương Yến, tỉnh Lai Châu. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết cá tầm bình thường nuôi trong 2 năm chỉ đạt trọng lượng khoảng 2 - 3 kg. Để nuôi được con cá có trọng lượng "khủng" lên tới 50 kg, đơn vị này phải nuôi dưỡng, chăm sóc tỉ mỉ trong hơn 15 năm.

Tại sự kiện, bà Hà đưa ra mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng. Sau nhiều lượt đấu giá, con cá này được chủ một doanh nghiệp tại TP.HCM chốt mua với giá 102 triệu đồng, cao gấp 5 lần giá khởi điểm.

Cũng theo bà Hà, số tiền bán đấu giá con cá tầm lớn nhất của Hợp tác xã Dương Yến sẽ được chia làm ba phần, trong đó hai phần dùng để tái đầu tư nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - giống cá cực hiếm, có trọng lượng lớn để khai thác trứng cá.

Con cá tầm nặng 50 kg được đấu giá tại lễ khai mạc Tuần lễ nông sản Việt 2025 ẢNH: PHAN HẬU

Trên thị trường hiện nay, trứng cá tầm Beluga là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, mỗi kg có giá hàng chục triệu đồng. Nếu thành công, trứng cá tầm Beluga kỳ vọng sẽ là "vàng đen" của Lai Châu, cũng như Tây Bắc. Phần tiền đấu giá còn lại, Hợp tác xã Yến Dương dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo tại Lai Châu.

Cũng theo bà Hà, cá tầm được nuôi dưỡng trong môi trường nước lạnh từ 18 - 20 độ C, đây là điều kiện lý tưởng để cá cho thịt săn chắc, ngọt thanh và đạt chất lượng dinh dưỡng cao nhất, đạt tiêu chuẩn thực phẩm cao cấp, được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích.

Dịp này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố Bản đồ nông sản Việt. Đây là nền tảng giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp tra cứu thông tin nguồn gốc xuất xứ, vùng sản xuất, địa chỉ liên hệ của từng sản phẩm, ở từng địa phương, kết nối trực tiếp giữa sản xuất và tiêu dùng.

Vị khách đến từ TP.HCM chốt giá 102 triệu đồng mua con cá tầm 50 kg ẢNH: BÙI TRUNG

Trong giai đoạn đầu tiên, Bản đồ nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương, do Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực tiếp lựa chọn.

Livestream bán "gạo ngon nhất thế giới"

Cũng tại sự kiện, Bộ Công thương tổng kết kết quả thực hiện đề án của Ban Chỉ đạo T.Ư về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ phát động, trong giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Bộ Công thương, hiện nay tại hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn, từ 80 - 90%. Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại chiếm tỷ trọng từ 70 - 90%, cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra của đề án.

Đến năm 2025, thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử…) và trên 80% các kênh phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa…).

Tuần lễ nông sản Việt 2025 diễn ra từ ngày 24 - 25.10, tại 45 Tràng Tiền, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội, để trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau phiên đấu giá cá tầm, sáng mai 25.10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tổ chức phiên livestream bán gạo ST25 - loại gạo được công nhận "ngon nhất thế giới", có sự tham gia của NSND Tự Long.