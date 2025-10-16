Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gần 45 tấn cá tầm ở Măng Đen bị chết, thiệt hại gần 8 tỉ đồng
Video Thời sự

Hải Phong
Hải Phong
16/10/2025 16:02 GMT+7

Đợt mưa lớn vừa qua đã làm vỡ đường ống dẫn nước vào bể nuôi của một số hộ dân trên địa bàn, khiến gần 45 tấn cá tầm bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 8 tỉ đồng.

Ngày 16.10.2025, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã làm vỡ đường ống dẫn nước vào bể nuôi của một số hộ dân trên địa bàn, khiến gần 45 tấn cá tầm bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 8 tỉ đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Măng Đen gửi Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 14 và 15.10, lũ ống đổ về khu vực thôn Đăk Tăng đã làm trôi, đứt và vỡ đường ống dẫn nước vào các bể nuôi của Hợp tác xã cá tầm – cá hồi Đăk Tăng và trại cá tầm hộ ông Trần Thanh Bình, gây thiệt hại khoảng 45 tấn cá tầm, tương đương 7,7 tỉ đồng.

Gần 45 tấn cá tầm ở Măng Đen bị chết, thiệt hại gần 8 tỉ đồng - Ảnh 1.

ẢNH: HẢI PHONG

Măng Đen vốn được xem là "thủ phủ cá tầm" nhờ khí hậu quanh năm mát mẻ. Nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỉ đồng cho mô hình này, chủ động được con giống và kỹ thuật. Có thời điểm, cá tầm Măng Đen được bán với giá 500.000 – 600.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Ông Phạm Văn Thắng cho biết thêm, chính quyền địa phương đang phối hợp kiểm tra, khắc phục sự cố, đồng thời khuyến cáo các hộ nuôi gia cố hệ thống hồ và đường ống dẫn nước để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Hiện các cơ sở bị thiệt hại đã tiến hành hàn lại đường ống, vệ sinh bể nuôi, và đến nay không còn ghi nhận thêm hiện tượng cá chết.

