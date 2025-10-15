Cận cảnh khám nhà Ngân 98: Thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều USD trong két sắt

Ngày 15.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (30 tuổi, được biết đến là DJ Ngân 98) cầm đầu. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của bị can này, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn tài sản.

Khám nhà Ngân 98: Thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều USD trong két sắt

Theo đó, trong ngày 13 và 14.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Ngân 98.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, cả Ngân 98 và người nhà đều không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Trước tình huống này, tổ công tác đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi mở khóa, cơ quan điều tra đã thu giữ bên trong két sắt gồm: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ 2 chiếc ô tô của Ngân.

Công an khám xét nhà Ngân 98, phát hiện và thu giữ két sắt chứa nhiều tài sản "khủng" ẢNH: CTV

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc của số tài sản nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân cũng có hành vi trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Ngân còn có thái độ chống đối, khai báo quanh co.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.