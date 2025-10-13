Công an TP.HCM làm việc với Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98

Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết Võ Thị Ngọc Ngân (30 tuổi, được biết đến là DJ Ngân 98) khai nhận mình là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH một thành viên ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V, một người khác, đứng tên).

Theo lời khai của Ngân 98, từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tung ra thị trường một sản phẩm khác có tên "viên rau củ Collagen". Đây là sản phẩm không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành và kết quả giám định cho thấy có chứa chất cấm.

Ngân 98 khai nhạc sĩ Lương Bằng Quang phụ trách ZuBu Shop

Liên quan đến vụ án, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi). Ngân khai Ngân và ông Lương Bằng Quang đã đăng ký kết hôn được 2 năm.

DJ Ngân 98 từng bán sản phẩm gì trước khi bị bắt?

Ngân 98 khai, Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V – người được nhờ đứng tên. Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân 98. Còn hộ kinh doanh là Lương Bằng Quang nhờ V. đứng tên. Ngân thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Ngân khai nhận: "Tôi đã quá chủ quan, vì phía công ty sản xuất có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin là hàng thật. Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng".

Uống "viên rau củ Collagen" giảm 20 kg?

Lý giải về nguồn gốc sản phẩm chứa chất cấm, Ngân 98 tìm cách đổ lỗi cho đối tác sản xuất. "Nhà máy đó sản xuất, tôi chỉ bán thôi. Họ đưa tôi giấy tờ nên tôi tin và bán. Mẹ tôi làm chủ công ty nên mọi giấy tờ đều gửi về cho mẹ ký", Ngân khai nhận.

Nữ DJ Ngân 98 cho biết bản thân "không rành về các thủ tục pháp lý", hoàn toàn tin tưởng vào đơn vị sản xuất vì cho rằng họ "có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng".

"Tôi chỉ chuyển tiền rồi nhận sản phẩm. Phía họ làm hết mọi thứ. Họ nói phải có giấy công bố sản phẩm mới bán được, nên tôi gửi khoảng 13 triệu đồng/giấy để làm. Tôi chỉ nhớ người đại diện tên H., còn tên công ty thì không nhớ rõ", Ngân khai tại công an.

Ngân 98 thừa nhận bản thân hay đi diễn, không có thời gian ký giấy tờ nên mẹ ở nhà ký giúp. "Mẹ tôi hơn 50 tuổi, không biết gì về kinh doanh, tin tôi nên đứng tên dùm. Bà còn bị mất trí nhớ nữa", Ngân thừa nhận.

Cơ quan điều tra đã xác định, mọi hoạt động điều hành, quản lý tài chính và kinh doanh của Công ty ZuBu đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Công an xác định "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Dù vậy, Ngân vẫn cho in bao bì, dán nhãn trùng với thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000, rồi quảng cáo là "sản phẩm hỗ trợ tăng hiệu quả giảm cân".

Để đối phó với cơ quan chức năng, trên bao bì sản phẩm này luôn có dòng chữ "hàng tặng kèm, không bán". Nhưng trên thực tế, Ngân lại bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng và để "giảm cân nhanh hơn".

Ngân 98 khai bản thân từng nặng hơn 70 kg, sau khi sử dụng các sản phẩm Super Detox cùng "viên rau củ Collagen" thì giảm gần 20 kg nên tin rằng sản phẩm có hiệu quả thật.

"Tôi thấy mình giảm cân, người nhà tôi cũng dùng. Tôi quảng cáo là uống 2 viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng, không cần thể dục, uống kèm Collagen để đào thải độc tố", Ngân trình bày.

Không hợp tác, la hét khi làm việc với công an

Theo điều tra của Công an TP.HCM, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP.HCM, sau đó được phân phối chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo các "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15 kg, mỗi bộ gồm một hộp Super Detox và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi được tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng cho thấy, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cán bộ công an cho hay quá trình theo dõi, bắt giữ gặp nhiều khó khăn vì Ngân 98 là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

"Người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ", cán bộ điều tra cho biết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Võ Thị Ngọc Ngân cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, PC03 đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".



