Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi Ngân 98) để điều tra làm rõ về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên).

Ngân 98 bị bắt tạm giam ẢNH: CTV

Ngân 98 đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm hỗ trợ giảm cân như: viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), viên uống giảm cân X7 (X7 plus) và viên uống giảm cân X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành.

Để tăng lợi nhuận, Ngân 98 đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành.

DJ Ngân 98 từng bán sản phẩm gì trước khi bị bắt?

Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố. Trong đó, một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất c ấ m sibutramine và phenolphtalein - những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Ngân 98 cùng tang vật ẢNH: CTV

Trước đó, các sản phẩm giảm cân của Ngân 98 được bán rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/hộp.

Các viên uống giảm cân này được quảng cáo rầm rộ với công dụng: giảm cân cấp tốc mà “sức khỏe vẫn dẻo dai”, không gây mệt mỏi, mất ngủ, không có tác dụng phụ, thành phần “hoàn toàn từ thiên nhiên” và có hiệu quả với cả người có cơ địa khó giảm cân.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CTV

Tháng 5.2025, lùm xùm nổ ra trên mạng xã hội khi một số cá nhân tố Ngân 98 buôn bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Trước nghi vấn này, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã đến văn phòng Công ty Zubu ở quận Gò Vấp (cũ) để kiểm tra nhưng nơi này “cửa đóng then cài”, khiến cơ quan chức năng không thể lấy mẫu.

Đến ngày 22.5, Ngân 98 mang hồ sơ sản phẩm đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Hồ sơ bao gồm công bố s ản phẩm, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm, hóa đơn đỏ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hợp đồ n g quảng bá giữa Công ty TNHH Nahaco và cá nhân Ngân 98.

Đáng chú ý, Ngân 98 là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, sở hữu hơn 2,6 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,4 triệu người trên TikTok. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá, kinh doanh các sản phẩm giả, chứa chất cấm đã khiến không ít người tiêu dùng cả tin sử dụng, dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe.