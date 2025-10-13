Khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98

Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng chiêu trò "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Ngân 98 bị bắt tạm giam ẢNH: CTV

Sử dụng hoạt chất cấm trong thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra làm rõ về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành.

Để tăng lợi nhuận, Ngân đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Để qua mặt cơ quan chức năng, sản phẩm này được đóng gói với nhãn mác "hàng tặng kèm, không bán" và có thiết kế tương tự các sản phẩm chính.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học hình sự, Bộ Công an và đã xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

DJ Ngân 98 và trò lừa 'viên rau củ Collagen': Hàng tặng kèm là công cụ gian dối

Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Ngân 98 cùng tang vật ẢNH: CTV

Thực tế, Ngân đã quảng cáo và bán trọn bộ sản phẩm nói trên như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh, tư vấn khách hàng sử dụng song song để đạt hiệu quả nhanh hơn. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Hàng hóa sau khi sản xuất được vận chuyển vào kho tại TP.HCM, sau đó được phân phối qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và tổng đài chốt đơn của công ty.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CTV

Nhằm che giấu dòng tiền, toàn bộ doanh thu được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên trước khi đổ về tài khoản cá nhân của Ngân. Dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển cho thấy, chỉ riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.