Xác minh clip Ngân 98 bị người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Video Đời sống

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
31/08/2025 23:42 GMT+7

Đoạn video do chính Ngân 98 đăng tải hôm 31.8 đang gây chú ý trên mạng xã hội. Theo video, cô bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội "vì trang phục". Chính quyền phường Hoàn Kiếm đang xác minh vụ việc.

Được biết, đoạn video được ghi lại tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong clip, nữ DJ diện bộ Việt phục màu đỏ, song bị một số người dân yêu cầu rời đi.

Theo nội dung chia sẻ, những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong số họ, một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ gay gắt.

Ngân 98 bày tỏ sự bức xúc, cô cho biết bản thân hiểu "nhập gia thì phải tùy tục" nhưng hành động của những người này lại khiến tình huống trở nên căng thẳng và vô tình khiến người xung quanh tưởng rằng cô đang vi phạm hay gây rối.

Một lúc sau, khi nữ DJ đang quay phim, một người phụ nữ cũng yêu cầu không quay phim tại khu vực sân nhà thờ.

Chiều 31.8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể.

Chính quyền cho biết sẽ làm rõ việc có hay không người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP.HCM và nhiều địa phương lân cận bất ngờ có mưa lớn kéo dài, khiến việc vui chơi, tham quan của người dân và du khách bị ảnh hưởng.

