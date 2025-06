Kiểm tra, lấy mẫu toàn quốc sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Không liên lạc được với công ty phân phối sản phẩm giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm các sản phẩm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

ẢNH TỪ FBNV

Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), các chi cục quản lý thị trường địa phương, các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, ban quản lý an toàn thực phẩm và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm trên theo đúng quy định.

Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất Dược phẩm công nghệ cao Nano tesla, địa chỉ tại KCN Đan Phượng, H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, qua rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm có tên nêu trên.