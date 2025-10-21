Cá tầm Siberi 50 kg nuôi ở Lai Châu góp mặt trong Tuần lễ nông sản Việt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, một trong những điểm nhấn đặc biệt trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025 sắp diễn ra tại Hà Nội là phiên kết nối và tiêu thụ cá tầm được giới thiệu theo cách mới, gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế.

Con cá tầm Siberi nặng 50 kg sẽ được chào bán tại Tuần lễ nông sản Việt sắp diễn ra tại Hà Nội

Tại sự kiện này, khách tham quan được trực tiếp chiêm ngưỡng, tham gia trả giá và có cơ hội sở hữu cá tầm Siberi nặng 50 kg - đây là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu.

Với trọng lượng lên tới 50 kg và được nuôi dưỡng suốt 15 năm, cá tầm Siberi của Hợp tác xã Dương Yến đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và khách tham quan khi tới Lai Châu. Sản phẩm này sẽ được kết nối tiêu thụ trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra trong 2 ngày 24 - 25.10 tại Hà Nội, đánh dấu nỗ lực của địa phương trong việc quảng bá tiềm năng thủy sản vùng núi phía bắc.

Con cá tầm nặng kỷ lục này được nuôi tại trang trại của Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu). Đây là đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm nuôi cá nước lạnh, mỗi năm cung ứng trên 20 tấn cá tầm chất lượng cao ra thị trường.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18 - 22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng. Một con cá tầm bình thường phải được chăm sóc gần 2 năm mới đạt trọng lượng trung bình 2 - 3 kg. Để có được con cá tầm "khổng lồ" nặng tới 50 kg, Hợp tác xã Dương Yến đã tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt 15 năm, coi đó như "báu vật" của vùng nước lạnh Lai Châu.

Con cá tầm này đã được nuôi dưỡng trong 15 năm qua

Sự xuất hiện của con cá tầm đặc biệt này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Cũng theo bà Trần Thị Thu Hà, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc lựa chọn cá tầm làm sản phẩm tâm điểm của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 do đây không chỉ là thực phẩm có giá trị, giàu dinh dưỡng, mà từ lâu cá tầm còn là biểu tượng của sự sung túc, bền bỉ và thịnh vượng.

Phiên kết nối, tiêu thụ cá tầm dự kiến sẽ có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối và khách tham quan. Hoạt động này mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với cách tiếp cận sáng tạo, phiên chào giá cá tầm được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong việc nâng tầm giá trị, tăng sức hút và khẳng định bản sắc riêng của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 cũng là sự kiện đầu tiên về nông sản được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức với quy mô lớn ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội, hội tụ sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.