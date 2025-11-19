Ngập lụt lịch sử ở Quy Nhơn: Hàng loạt lời cầu cứu trên mạng xã hội đêm 19.11

Như Thanh Niên thông tin hôm nay, theo UBND tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng cao bất thường, gây ngập lụt sâu và diện rộng ở hạ lưu. Một số điểm tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ đã ghi nhận mức nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Nhiều nơi ở Gia Lai hôm nay ngập sâu, một số điểm tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ đã ghi nhận mức nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự báo từ hôm nay 19.11 đến sáng 20.11, mưa lớn tiếp tục bao phủ toàn tỉnh với cường độ khả năng "đặc biệt lớn". Điều này đồng nghĩa nguy cơ ngập lụt diện rộng, thậm chí ngập sâu, có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu dân cư và dọc theo các tuyến sông, suối.

Ngay lúc này, trên các diễn đàn mạng xã hội dành cho bà con ở khu vực Quy Nhơn, nhiều tài khoản đã đăng tải thông tin như địa chỉ, số điện thoại cầu cứu lực lượng chức năng và các đội cứu hộ trước tình hình ngập lụt dâng cao.

"Nước ngập tới mái nhà!"

"Tổ 7, khu vực 4, phường Nhơn Phú cũ (phường Quy Nhơn Bắc - PV), sau lưng Đại học Quang Trung, khu nhà trọ đi xuống có gia đình có 5 người, nước ngập gần mái nhà. Số điện thoại 0392.759.004 - 0935.049.720", fanpage Chuyện của Quy Nhơn có hơn 133.000 lượt theo dõi chia sẻ thông tin cầu cứu.

"Khu vực bên hông lò mổ (khu Bàu Cát) còn một hộ có phụ nữ và một trẻ em cần sơ tán. Cứu hộ ngang khu vực này ghé giùm nha anh chị. Nước cao hai mẹ con bám trần nhà từ sáng đến giờ ạ. Máy họ hết pin!", một tài khoản chia sẻ thêm trường hợp cần cứu hộ.

Hàng loạt thông tin cầu cứu ở TP.Quy Nhơn cũ được chia sẻ trên mạng xã hội trong đêm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trường hợp khác chia sẻ thông tin cần hỗ trợ nước uống, thực phẩm: "Cần lắm nước uống và đồ ăn cho khu vực Long Vân, hẻm 1111 Hùng Vương, đi vào bên tay phải mọi người ơi. Nhà mẹ và chú em có 5 người lớn và 2 em bé nhỏ. Liên hệ anh Thịnh số điện thoại: 0971.252.942".

"Cần lắm người giúp đỡ. Mẹ em bị tai biến không di chuyển được. Em có con nhỏ 2 tháng tuổi, hiện đang ở tổ 5, khu vực 7, phường Nhơn Phú cũ (phường Quy Nhơn Bắc - PV) sau lưng quán Dé Bò Quang Tèo, khu tái định cư Núi Mồ Côi. Tha thiết, xin gọi 0905.807.906 hoặc 0356.295.258", một tài khoản khác cầu cứu.

Nhiều người nhanh chóng chia sẻ những lời cầu cứu trong đêm của bà con đang mắc kẹt vì ngập lụt dâng cao ở Gia Lai, để lại những bình luận mong bà con sớm được cứu hộ đến nơi an toàn.

Nhiều người nhanh chóng chia sẻ những lời cầu cứu trong đêm của bà con đang mắc kẹt vì ngập lụt dâng cao ở Gia Lai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, anh Đức Tư (35 tuổi) ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cho biết hôm nay, ngập lụt đã ngập toàn bộ tầng trệt nhà của anh, nước ngang ngực và đang vẫn dâng lên. Anh chàng cho biết hiện tại, sóng điện thoại yếu nên anh không thể trả lời hết lời hỏi thăm của mọi người.

Anh Nguyễn Minh Trí ở phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) vừa chia sẻ số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội nhờ cứu hộ cho biết hiện tại gia đình ở khu vực sau Trường đại học Quang Trung nước dâng lên gần tới cổ, gia đình 5 người hiện đang thiếu lương thực và cần sự hỗ trợ.

Trong khi đó, phóng viên liên hệ qua nhiều số điện thoại cầu cứu khác nhưng trong tình trạng không liên lạc được.



Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ sông Ba