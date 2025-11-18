Gia Lai kích hoạt kịch bản sơ tán 29.000 người để ứng phó mưa lũ

Ngày 18.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chính thức kích hoạt "kịch bản lũ 3.1", tương ứng tình huống mực nước sông vượt báo động 3 từ 1 m đến dưới mức lịch sử. Kịch bản này áp dụng cho 58 xã, phường thuộc khu vực phía đông tỉnh (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định cũ). Các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán dân từ 15 giờ cùng ngày.

Theo phương án, 51 xã, phường phải thực hiện sơ tán với tổng cộng 8.498/28.987 nhân khẩu. Trong đó, 7.957 hộ/28.169 nhân khẩu được bố trí sơ tán xen ghép, 540 hộ/816 nhân khẩu phải sơ tán tập trung.

Gia Lai kích hoạt kịch bản sơ tán 29.000 người dân để ứng phó với mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa vượt dự báo, lũ lên nhanh; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ".

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được tăng cường xuống cơ sở để hỗ trợ di dời người dân, tiếp cận các điểm bị chia cắt, triển khai cứu trợ khẩn cấp.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cũng đã cho hơn 26.000 học sinh tại 38 trường nghỉ học do mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều khu vực.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết khu vực phía đông tỉnh hiện có 164 hồ chứa; trong đó 33 hồ đã đầy nước và 47 hồ đang xả tràn. Khu vực phía tây có 119 hồ, với 77 hồ đầy và 83 hồ xả tràn. Một số hồ lớn tiếp tục điều tiết để giảm ngập cho vùng hạ du.