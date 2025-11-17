Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người phải sơ tán

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/11/2025 15:16 GMT+7

Mưa lớn đã làm nhiều khu vực ở xã Ba Lòng (Quảng Trị) ngập rất sâu, có nhà đã chạm nóc, chính quyền và lực lượng chức năng đang sơ tán cả ngàn người dân.

Ngày 17.11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã gây ngập sâu nhiều khu vực tại xã Ba Lòng (Quảng Trị), buộc địa phương phải huy động toàn bộ lực lượng ứng phó và tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 1.

Nước ngập nhà dân tại chiến khu xưa Ba Lòng

ẢNH: THANH LỘC

Trong 12 giờ qua, khu vực xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 150 mm; riêng thượng nguồn ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 2.

Nhiều nhà dân ở Ba Lòng nước đã ngập ngấp nghé nóc

ẢNH: THANH LỘC

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 3.

Nhiều nhà dân ở Ba Lòng đã ngập đến nóc

ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, rạng sáng 17.11, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, chỉ trong hơn một giờ đã khiến nhiều vị trí trên địa bàn bị ngập sâu. Cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài và cầu thôn bị ngập hơn 8 m; cầu Khe Vò ngập trên 7 m; cầu Thù Lụ ngập khoảng 6,5 m; các ngầm tràn tại các khe suối ngập sâu từ 2 - 4,5 m, khiến việc đi lại hoàn toàn tê liệt.

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 4.

Xuồng máy được huy động để sơ tán dân

ẢNH: THANH LỘC

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 5.

Người dân Ba Lòng dùng đò để di chuyển qua vùng ngập lụt

ẢNH: THANH LỘC

Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng công an và quân sự xã được phân công bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không đánh bắt cá ven sông, không vớt củi khi nước lên; đồng thời lập barie và chốt chặn tại toàn bộ điểm ngập để ngăn người và phương tiện lưu thông. Nhờ chủ động vận động từ sớm, các hộ dân ở vùng ngập đã kịp thời di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 274 hộ với 982 nhân khẩu ở các khu vực rất xung yếu.

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 6.

Khu vực trưởng tiểu học và THCS Ba Lòng ngập sâu

ẢNH: THANH LỘC

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 7.

Cổng trường tiểu học và THCS Ba Lòng chiều ngày 17.11

ẢNH: THANH LỘC

Nhà dân ở chiến khu xưa Ba Lòng ngập tới nóc, cả ngàn người sơ tán- Ảnh 8.

Khuôn viên trường Tiểu học và THCS Ba Lòng ngập sâu trong nước

ẢNH: THANH LỘC

Thiệt hại ban đầu ghi nhận 210 hộ với 875 nhân khẩu bị ngập từ 0,2 - 2,2 m; 2 đò máy của người dân bị chìm chưa tìm thấy; 3 ô tô bị ngập nước; khu vực xã Ba Lòng cũ bị mất điện từ 6 giờ 30 phút ngày 17.11. 

Thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng hiện chưa thống kê do nước vẫn còn ngập sâu. 

Ông Trần Văn Chạy, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lòng cho biết chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó và cập nhật thiệt hại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Ba Lòng Quảng Trị Ngập lụt Sơ tán vùng nguy hiểm
