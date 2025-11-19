Nước ngập 'tấn công' trong đêm: Làng trẻ SOS Quy Nhơn di dời khẩn cấp 130 người

Ngày 19.11, ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 18.11 khiến khuôn viên của làng chìm trong nước ngập. Nhiều điểm nước dâng 1,5 - 2 m và tiếp tục lên nhanh.

Khoảng 2 - 3 giờ sáng 19.11, nước bất ngờ tràn vào khu nhà khiến 130 cán bộ, nhân viên và trẻ phải khẩn cấp di dời lên tầng hai. Trong số này có 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn; nhiều em mới vài tháng tuổi nên việc sơ tán rất vất vả.

Khuôn viên Làng trẻ SOS Quy Nhơn bị nước ngập 'tấn công' ẢNH: ĐÌNH NGỌC

Nước chảy xiết, sóng mạnh khiến phương tiện cứu trợ khó tiếp cận, việc đưa trẻ ra khỏi vùng ngập gần như bất khả thi. Sóng điện thoại chập chờn khiến liên lạc với bên ngoài liên tục gián đoạn.

Hiện các em tạm thời an toàn trên tầng hai, nhưng làng trẻ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nước uống. Thực phẩm, nước sạch chỉ đủ dùng trong ngày; điện bị cắt nên bếp không hoạt động, cán bộ phải dùng mì gói và bánh tráng để cầm cự.

Theo lãnh đạo làng trẻ, những năm trước nước chỉ ngập sân, chưa từng dâng cao và chảy xiết như đợt mưa này. Nếu mưa tiếp tục, làng khó đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho trẻ.

Cán bộ, nhân viên đang túc trực 24/24, hạn chế để trẻ chạy nhảy, nô đùa trong khu vực ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.