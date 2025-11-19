Vỡ đê sông Luật Lễ, Gia Lai sơ tán khẩn cấp khoảng 1.000 hộ dân

Ngày 19.11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây vỡ đê sông Luật Lễ.

Vỡ đê sông Luật Lễ khiến nhiều khu vực bị ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao làm vỡ đê sông Luật Lễ ở xã Tuy Phước (TT.Diêu Trì cũ), khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ lưu và gây ngập sâu nhiều khu vực.

Nhiều tuyến đường ngập hơn 1 m, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Các lực lượng đang được huy động tối đa để hỗ trợ người dân ở khu vực hạ lưu đê.

Vùng ảnh hưởng được xác định trong khu vực xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Đông, chính quyền đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp khoảng 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng giải cứu người dân mắc kẹt trong vùng ngập lụt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã gây ngập nặng tại nhiều khu dân cư ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc…

Tính đến sáng 19.11, toàn tỉnh có hơn 8.300 hộ với gần 36.000 nhân khẩu bị ngập và cô lập; một số tuyến đường bị ngập, nhiều công trình giao thông và hạ tầng hư hỏng, sạt lở do mưa lớn.