Thời sự

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C

Đức Huy
Đức Huy
19/11/2025 11:49 GMT+7

Tỉnh Đắk Lắk cấm các phương tiện lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C để đảm bảo an toàn. Do mưa lũ kéo dài, khiến nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh này bị ngập nặng.

Từ đêm 18 đến sáng 19.11, mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, tạo nên đợt mưa lũ bất thường tại phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như QL1, QL25, QL29 và QL19C bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C - Ảnh 1.

QL25 đoạn qua xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk) bị ngập lũ

ẢNH: ĐỨC HUY

Sáng 19.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước tình trạng mưa lũ gây ngập nặng, tỉnh đã ra thông báo cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua các tuyến quốc lộ này cho đến khi bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong đêm 18 - 19.11, lưu vực sông Ba hứng lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi vượt 300 mm. Riêng khu vực sông Bánh Lái (xã Hòa Thịnh), mưa từ 60 - 120 mm, có điểm trên 200 mm, khiến nhiều thôn xóm chìm trong nước, người dân phải khẩn cấp rời nhà trong đêm.

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C - Ảnh 2.

CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng túc trực tại những vị trí ngập sâu do mưa lũ

ẢNH: ĐỨC HUY

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C - Ảnh 3.

Khu dân cư xã Phú Hòa bị ngập sâu

ẢNH: ĐỨC HUY

Lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn khiến hồ thủy điện Sông Ba Hạ buộc phải xả lũ 9.000 m³/giây, càng làm mưa lũ tại các xã ven sông Ba (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) trở nên nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuyên đêm tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

Trên sông Kỳ Lộ, mực nước đã vượt báo động 3, nước dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư và các tuyến đường liên tỉnh bị ngập sâu, giao thông hoàn toàn tê liệt. Nhiều hộ dân được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán ngay trong đêm và tiếp tục di dời trong sáng nay.

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai xuyên đêm bám địa bàn, vượt nước lũ để đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

