Ngập lụt ở Quy Nhơn, dân thức trắng đêm chạy lũ

Ngập lụt quá nhanh, dân không kịp trở tay

Mưa lớn kéo dài suốt đêm 18 rạng sáng 19.11 khiến tình trạng ngập lụt bao phủ toàn bộ khu vực cuối nguồn sông Hà Thanh và sông Kôn.

Hàng ngàn hộ dân ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (thuộc TP.Quy Nhơn cũ) cùng các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây… (H.Tuy Phước cũ) bị nước tràn vào nhà, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn.

Khu dân cư Long Vân (P.Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) ngập sâu trong nước ẢNH: TRẦN TÂM

Nhiều khu vực tại Long Vân (P.Quy Nhơn Bắc), Chợ Dinh (P.Quy Nhơn Đông)… bị ngập sâu, vượt đỉnh lũ năm 2009. Nhiều nhà dân đã bị ngập sâu hơn 2 mét. Nước lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Tại P.Quy Nhơn Bắc, nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm nhiều khu dân cư. Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Bắc, cho biết: "Chiều tối 18.11, nước sông Hà Thanh đổ về cuồn cuộn, toàn bộ các khu phố đều ngập. Riêng khu đường Đào Tấn, Hùng Vương ngập sâu nhất. Khoảng 10.000 hộ dân bị ngập, phường đã di dời hơn 3.000 hộ. Chúng tôi cũng sơ tán gần 40 hộ ở khu vực núi Hòn Chà có nguy cơ sạt lở".

Nhiều nhà dân ở khu vực TP.Quy Nhơn cũ đã ngập sâu hơn 2 m ẢNH: TRẦN TÂM

Tình trạng sạt lở xuất hiện tại P.Quy Nhơn Nam. Ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết trong đêm 18.11, địa phương đã sơ tán 42 hộ với 148 nhân khẩu. Tổng cộng 9 điểm sạt lở xuất hiện, toàn bộ hộ dân ở khu vực nguy hiểm được yêu cầu di dời ngay trong đêm.

Xuyên đêm hỗ trợ dân

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng, các lực lượng quân đội, công an, dân quân được huy động tối đa để ưu tiên cứu người bị cô lập ở vùng trũng thấp.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng để vượt lũ cứu dân.

P.Quy Nhơn Đông ngập lụt vào rạng sáng 19.11 ẢNH: TRẦN TÂM

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn ngập sâu ngay trong đêm 18.11 để hỗ trợ người dân. Lực lượng công an đã hỗ trợ kê cao tài sản, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và phối hợp với công an cơ sở để sơ tán hàng ngàn hộ ở xã Tuy Phước Đông và P.An Nhơn Nam. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được tăng cường tại P.Quy Nhơn Bắc để tiếp cận các nhà bị ngập sâu.

Khoảng 22 giờ ngày 18.11, trong lúc làm nhiệm vụ sơ tán dân, Công an xã Tuy Phước nhận tin báo khẩn của chị Đ.T.M.T (ở thôn Vân Hội 2) về việc nước đã dâng đến sàn gác, trong nhà có người già và trẻ nhỏ. Ngay lập tức, lực lượng công an băng qua dòng nước xiết, huy động mọi phương tiện tiếp cận. Sau gần 1 giờ vật lộn với lũ, công an đã đưa cả gia đình chị T. đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng giúp dân trong đêm 18.11 ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Lực lượng công an sơ tán một người gia đến nơi an toàn ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Đến sáng 19.11, nhiều khu vực cuối nguồn sông Hà Thanh và sông Kôn vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt. Lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát từng khu dân cư, hỗ trợ đưa người còn mắc kẹt ra ngoài.