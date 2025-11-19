Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân

Trị Bình
Trị Bình
19/11/2025 10:39 GMT+7

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai xuyên đêm bám địa bàn, vượt nước lũ để đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

Trắng đêm bám địa bàn, cứu dân vùng ngập lụt

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt ở Gia Lai, đặc biệt là các xã phía đông, nơi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh và dâng cao từng giờ. Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Gia Lai lập tức huy động toàn lực, phối hợp chính quyền địa phương di dời dân và kê cao tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân từ ngày 17.11.

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân sơ tán tài sản

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay tối 18.11, Giám đốc Công an tỉnh điều động 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ tỏa xuống các điểm ngập lụt sâu, phối hợp công an xã và lực lượng quân đội hỗ trợ người dân sơ tán.

Suốt đêm 18.11 đến rạng sáng 19.11, nước lũ dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông… Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai không ngại hiểm nguy, lội nước, chèo xuồng, băng qua dòng lũ chảy xiết để đưa từng người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân- Ảnh 2.

Công an sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do ngập lụt ở Gia Lai

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đến 8 giờ ngày 19.11, lực lượng công an đã di dời 1.246 hộ dân với 4.270 lượt người đến nơi an toàn.

Những giờ phút sinh tử giữa dòng nước lạnh

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, các phương tiện thì chạy liên tục để kịp tiếp cận từng hộ dân. Bà Trần Thị Hào (ở xã Tuy Phước) nghẹn giọng: "Chưa khi nào nước lên nhanh như vậy. May là các chú công an đến kịp, gia đình tôi mới thoát được".

Tại P.Quy Nhơn Đông, nước lũ dâng bất thường, rắn từ ngoài đồng trôi vào nhà theo dòng nước. Bà Trần Thị Hòa kể lại trong xúc động: "Thấy áo phao của mấy chú công an là cả nhà mừng rơi nước mắt. Lũ lên cao quá, trong đêm tối mà rắn bò vào nhà, nguy hiểm vô cùng".

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân- Ảnh 3.

Một người dân được Công an tỉnh Gia Lai sơ tán trong đêm 18.11

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân- Ảnh 4.

Các chiến sĩ công an chèo ghe trong đêm đi hỗ trợ dân

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ở P.Quy Nhơn Bắc, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Thượng tá Trương Đình Tâm, Trưởng công an phường, cho biết trong đêm đơn vị đã tổ chức đưa 11 hộ với 42 người ra khỏi điểm ngập lụt.

"Chúng tôi phải dùng xuồng chèo vì ca nô không thể vào được do vướng bụi rậm. Nhờ chuẩn bị kỹ và phối hợp chặt chẽ, bà con đều được đưa ra an toàn", thượng tá Tâm nói.

Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân- Ảnh 5.

Một khu dân cư ở P.Quy Nhơn Bắc bị ngập lụt

ẢNH: TRẦN TÂM

Sáng 19.11, mưa vẫn nặng hạt, nhiều khu vực ở Gia Lai tiếp tục có nguy cơ bị chia cắt bởi ngập lụt. Công an tỉnh Gia Lai duy trì lực lượng túc trực, tiếp cận các điểm cô lập, hỗ trợ nhu yếu phẩm và giúp người dân ổn định cuộc sống sau đêm dài chạy lũ.

Tin liên quan

Ngập lụt ở Quy Nhơn, dân thức trắng đêm chạy lũ

Ngập lụt ở Quy Nhơn, dân thức trắng đêm chạy lũ

Ngập lụt bao phủ nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Gia Lai, đặc biệt là tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ, khiến hàng ngàn hộ dân thức trắng đêm chạy lũ, cầu cứu. Lực lượng quân đội, công an liên tục vượt nước xiết đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt Ngập lụt ở Gia Lai Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai Cứu dân trong lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận