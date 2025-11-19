Ngập lụt ở Gia Lai: Công an trắng đêm cứu dân

Trắng đêm bám địa bàn, cứu dân vùng ngập lụt

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt ở Gia Lai, đặc biệt là các xã phía đông, nơi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh và dâng cao từng giờ. Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Gia Lai lập tức huy động toàn lực, phối hợp chính quyền địa phương di dời dân và kê cao tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân từ ngày 17.11.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân sơ tán tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay tối 18.11, Giám đốc Công an tỉnh điều động 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ tỏa xuống các điểm ngập lụt sâu, phối hợp công an xã và lực lượng quân đội hỗ trợ người dân sơ tán.

Suốt đêm 18.11 đến rạng sáng 19.11, nước lũ dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông… Lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai không ngại hiểm nguy, lội nước, chèo xuồng, băng qua dòng lũ chảy xiết để đưa từng người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Công an sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do ngập lụt ở Gia Lai ẢNH: TRỊ BÌNH

Đến 8 giờ ngày 19.11, lực lượng công an đã di dời 1.246 hộ dân với 4.270 lượt người đến nơi an toàn.

Những giờ phút sinh tử giữa dòng nước lạnh

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, các phương tiện thì chạy liên tục để kịp tiếp cận từng hộ dân. Bà Trần Thị Hào (ở xã Tuy Phước) nghẹn giọng: "Chưa khi nào nước lên nhanh như vậy. May là các chú công an đến kịp, gia đình tôi mới thoát được".

Tại P.Quy Nhơn Đông, nước lũ dâng bất thường, rắn từ ngoài đồng trôi vào nhà theo dòng nước. Bà Trần Thị Hòa kể lại trong xúc động: "Thấy áo phao của mấy chú công an là cả nhà mừng rơi nước mắt. Lũ lên cao quá, trong đêm tối mà rắn bò vào nhà, nguy hiểm vô cùng".

Một người dân được Công an tỉnh Gia Lai sơ tán trong đêm 18.11 ẢNH: TRỊ BÌNH

Các chiến sĩ công an chèo ghe trong đêm đi hỗ trợ dân ẢNH: TRỊ BÌNH

Ở P.Quy Nhơn Bắc, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Thượng tá Trương Đình Tâm, Trưởng công an phường, cho biết trong đêm đơn vị đã tổ chức đưa 11 hộ với 42 người ra khỏi điểm ngập lụt.

"Chúng tôi phải dùng xuồng chèo vì ca nô không thể vào được do vướng bụi rậm. Nhờ chuẩn bị kỹ và phối hợp chặt chẽ, bà con đều được đưa ra an toàn", thượng tá Tâm nói.

Một khu dân cư ở P.Quy Nhơn Bắc bị ngập lụt ẢNH: TRẦN TÂM

Sáng 19.11, mưa vẫn nặng hạt, nhiều khu vực ở Gia Lai tiếp tục có nguy cơ bị chia cắt bởi ngập lụt. Công an tỉnh Gia Lai duy trì lực lượng túc trực, tiếp cận các điểm cô lập, hỗ trợ nhu yếu phẩm và giúp người dân ổn định cuộc sống sau đêm dài chạy lũ.